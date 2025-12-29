Börsen Update
Börsen Update USA - 29.12. - US Tech 100 schwach -0,42 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der Dow Jones steht bei 48.470,10 PKT und gewinnt bisher +0,04 %.
Top-Werte: IBM +0,89 %, Chevron Corporation +0,78 %, Boeing +0,75 %, Coca-Cola +0,71 %, Walmart +0,69 %
Flop-Werte: NVIDIA -1,37 %, American Express -1,34 %, Goldman Sachs Group -1,10 %, JPMorgan Chase -0,98 %, Amgen -0,95 %
Der US Tech 100 steht bei 25.482,46 PKT und verliert bisher -0,42 %.
Top-Werte: Micron Technology +5,49 %, Verisk Analytics +2,22 %, Diamondback Energy +2,10 %, T-Mobile US +1,59 %, The Kraft Heinz Company +1,28 %
Flop-Werte: AppLovin Registered (A) -3,32 %, Tesla -2,19 %, Palantir -1,66 %, Insmed -1,64 %, Monolithic Power Systems -1,57 %
Der S&P 500 bewegt sich bei 6.899,04 PKT und fällt um -0,15 %.
Top-Werte: Micron Technology +5,49 %, Expand Energy Corporation +3,36 %, eBay +2,34 %, Texas Pacific Land +2,33 %, PG&E Corporation +2,25 %
Flop-Werte: Newmont Corporation -5,68 %, Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group) -3,91 %, AppLovin Registered (A) -3,32 %, Freeport-McMoRan -3,02 %, United Airlines Holdings -2,83 %
