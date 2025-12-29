Continental Aktie überzeugt mit Kursplus - 29.12.2025

Am heutigen Handelstag konnte die Continental Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +2,25 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,06 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Continental Aktie. Nach einem Plus von +0,06 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 67,38€, mit einem Plus von +2,25 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Continental ist ein führender Automobilzulieferer, spezialisiert auf Reifen und Fahrzeugsicherheit. Es gehört zu den Top 5 weltweit, mit starker Präsenz in Europa. Hauptkonkurrenten sind Bosch und Michelin. Continental punktet mit Innovationen in nachhaltiger Mobilität.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Continental Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +15,55 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Continental Aktie damit um -0,83 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,97 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Continental eine positive Entwicklung von +1,70 % erlebt.

Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,18 % geändert.

Continental Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,83 % 1 Monat +1,97 % 3 Monate +15,55 % 1 Jahr +1,98 %

Informationen zur Continental Aktie

Es gibt 200 Mio. Continental Aktien. Damit ist das Unternehmen 13,52 Mrd.EUR € wert.

Deutsche Indizes im Aufwind, US-Börsen schwächeln leicht: Ein Blick auf Gewinner, Verlierer und die spannendsten Bewegungen des Handelstages.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Der Dax ist am Montag nach einem bereits verhaltenen Start bis zum Mittag weiter knapp im roten Bereich geblieben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 24.330 Punkten berechnet, dies entspricht einem …

Continental Aktie jetzt kaufen?

Ob die Continental Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Continental Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.