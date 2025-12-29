Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 29.12.2025

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Micron Technology im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige Beiträge auf eine mögliche Überbewertung hinweisen, zeigen andere einen Kursanstieg von 3,8% und positive Bewertungen durch Analysten. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war stark, was das Interesse an der Aktie erhöht.