Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 29.12.2025
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 29.12.2025 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Micron Technology
Tagesperformance: +6,52 %
Platz 1
Performance 1M: +17,50 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Micron Technology im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige Beiträge auf eine mögliche Überbewertung hinweisen, zeigen andere einen Kursanstieg von 3,8% und positive Bewertungen durch Analysten. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war stark, was das Interesse an der Aktie erhöht.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Micron Technology eingestellt.
Diamondback Energy
Tagesperformance: +2,42 %
Platz 2
Performance 1M: -5,10 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: -2,32 %
Platz 3
Performance 1M: +17,26 %
Tesla
Tagesperformance: -2,30 %
Platz 4
Performance 1M: +7,85 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Tesla
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Tesla im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend negativ. Die Gewinnerwartungen für 2026 wurden halbiert, und es gibt Bedenken hinsichtlich der Produktionskapazitäten und der Nachfrage im Autosektor. Technische Probleme, insbesondere mit den 4680-Zellen, sowie ein Trendbruch verstärken die Skepsis. Eine Korrektur des Kurses scheint überfällig.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.
Verisk Analytics
Tagesperformance: +2,21 %
Platz 5
Performance 1M: -3,42 %
