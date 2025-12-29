Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 29.12.2025
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 29.12.2025 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Micron Technology
Tagesperformance: +6,54 %
Tagesperformance: +6,54 %
Platz 1
Performance 1M: +17,50 %
Performance 1M: +17,50 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Micron Technology im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige Beiträge auf eine mögliche Überbewertung hinweisen, zeigen andere einen Kursanstieg von 3,8% und positive Bewertungen durch Analysten. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war stark, was das Interesse an der Aktie erhöht.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Micron Technology eingestellt.
Newmont Corporation
Tagesperformance: -5,46 %
Tagesperformance: -5,46 %
Platz 2
Performance 1M: +15,24 %
Performance 1M: +15,24 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Newmont Corporation
Das Anleger-Sentiment zu Newmont Corporation im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen eine YTD-Performance von über 184% erzielt. Anleger sehen das aktuelle KGV von 14 als attraktiv und fordern eine Dividendenerhöhung angesichts der hohen Goldpreise. Zudem wurde ein neues Allzeithoch erreicht, was das Vertrauen in die Aktie weiter stärkt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Newmont Corporation eingestellt.
Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group)
Tagesperformance: -3,63 %
Tagesperformance: -3,63 %
Platz 3
Performance 1M: +8,40 %
Performance 1M: +8,40 %
Expand Energy Corporation
Tagesperformance: +3,43 %
Tagesperformance: +3,43 %
Platz 4
Performance 1M: -10,96 %
Performance 1M: -10,96 %
Albemarle
Tagesperformance: -3,28 %
Tagesperformance: -3,28 %
Platz 5
Performance 1M: +12,18 %
Performance 1M: +12,18 %
Freeport-McMoRan
Tagesperformance: -3,17 %
Tagesperformance: -3,17 %
Platz 6
Performance 1M: +24,93 %
Performance 1M: +24,93 %
eBay
Tagesperformance: +2,76 %
Tagesperformance: +2,76 %
Platz 7
Performance 1M: +2,03 %
Performance 1M: +2,03 %
Best Buy
Tagesperformance: -2,70 %
Tagesperformance: -2,70 %
Platz 8
Performance 1M: -13,52 %
Performance 1M: -13,52 %
Texas Pacific Land
Tagesperformance: +2,54 %
Tagesperformance: +2,54 %
Platz 9
Performance 1M: -67,16 %
Performance 1M: -67,16 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: -2,49 %
Tagesperformance: -2,49 %
Platz 10
Performance 1M: +17,26 %
Performance 1M: +17,26 %
Diamondback Energy
Tagesperformance: +2,43 %
Tagesperformance: +2,43 %
Platz 11
Performance 1M: -5,10 %
Performance 1M: -5,10 %
HP
Tagesperformance: -2,38 %
Tagesperformance: -2,38 %
Platz 12
Performance 1M: -5,83 %
Performance 1M: -5,83 %
Tesla
Tagesperformance: -2,35 %
Tagesperformance: -2,35 %
Platz 13
Performance 1M: +7,85 %
Performance 1M: +7,85 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Tesla
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Tesla im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend negativ. Die Gewinnerwartungen für 2026 wurden halbiert, und es gibt Bedenken hinsichtlich der Produktionskapazitäten und der Nachfrage im Autosektor. Technische Probleme, insbesondere mit den 4680-Zellen, sowie ein Trendbruch verstärken die Skepsis. Eine Korrektur des Kurses scheint überfällig.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.
Verisk Analytics
Tagesperformance: +2,30 %
Tagesperformance: +2,30 %
Platz 14
Performance 1M: -3,42 %
Performance 1M: -3,42 %
PG&E Corporation
Tagesperformance: +2,25 %
Tagesperformance: +2,25 %
Platz 15
Performance 1M: -3,24 %
Performance 1M: -3,24 %
Rockwell Automation
Tagesperformance: -2,18 %
Tagesperformance: -2,18 %
Platz 16
Performance 1M: -0,18 %
Performance 1M: -0,18 %
United Airlines Holdings
Tagesperformance: -2,15 %
Tagesperformance: -2,15 %
Platz 17
Performance 1M: +10,05 %
Performance 1M: +10,05 %
Devon Energy
Tagesperformance: +2,08 %
Tagesperformance: +2,08 %
Platz 18
Performance 1M: -5,10 %
Performance 1M: -5,10 %
Erie Indemnity (A)
Tagesperformance: +2,08 %
Tagesperformance: +2,08 %
Platz 19
Performance 1M: -5,88 %
Performance 1M: -5,88 %
Huntington Ingalls Industries
Tagesperformance: -2,02 %
Tagesperformance: -2,02 %
Platz 20
Performance 1M: +10,42 %
Performance 1M: +10,42 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte