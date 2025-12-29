    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPalantir AktievorwärtsNachrichten zu Palantir

    Palantir Aktie im Ausverkauf - -4,54 % - 29.12.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Palantir Aktie bisher Verluste von -4,54 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Palantir Aktie.

    Foto: Gian Ehrenzeller/KEYSTONE/dpa

    Palantir Technologies ist ein führendes Unternehmen im Bereich Datenanalyse, das mit seinen Plattformen Foundry und Gotham besonders im öffentlichen Sektor erfolgreich ist. Es konkurriert mit IBM, SAS und anderen, hebt sich jedoch durch seine spezialisierte Software für sicherheitskritische Anwendungen ab.

    Palantir Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 29.12.2025

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Palantir Aktie. Mit einer Performance von -4,54 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der Palantir Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,24 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 157,16, mit einem Minus von -4,54 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Palantir in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +5,13 % bestehen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -3,72 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,46 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Palantir eine positive Entwicklung von +116,88 % erlebt.

    Palantir Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,72 %
    1 Monat +11,46 %
    3 Monate +5,13 %
    1 Jahr +112,84 %

    Informationen zur Palantir Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Palantir Aktien. Damit ist das Unternehmen 359,05 Mrd. € wert.

    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    In der letzten Sendung von Rendezvous mit Harry im Jahr 2025 geht es um Bayer, Rheinmetall, Siemens Energy, Novo-Nordisk, Nike und Palantir Tech. Natürlich wird Trader Harald Weygand auch den DAX in seiner Jahresbilanz nicht vergessen sowie auf all die Kursveränderungen am Rohstoffmarkt eingehen. Rendezvous mit Harry, heute live um 19 Uhr auf YouTube.

    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Palantir Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Palantir Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Palantir Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Palantir

    -4,81 %
    -3,72 %
    +11,46 %
    +5,13 %
    +112,84 %
    +2.703,72 %
    +646,92 %
    +1.841,05 %
    ISIN:US69608A1088WKN:A2QA4J



