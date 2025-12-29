Palantir Aktie im Ausverkauf - -4,54 % - 29.12.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Palantir Aktie. Mit einer Performance von -4,54 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der Palantir Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,24 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 157,16€, mit einem Minus von -4,54 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Palantir Technologies ist ein führendes Unternehmen im Bereich Datenanalyse, das mit seinen Plattformen Foundry und Gotham besonders im öffentlichen Sektor erfolgreich ist. Es konkurriert mit IBM, SAS und anderen, hebt sich jedoch durch seine spezialisierte Software für sicherheitskritische Anwendungen ab.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Palantir in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +5,13 % bestehen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -3,72 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,46 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Palantir eine positive Entwicklung von +116,88 % erlebt.

Palantir Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,72 % 1 Monat +11,46 % 3 Monate +5,13 % 1 Jahr +112,84 %

Informationen zur Palantir Aktie

Es gibt 2 Mrd. Palantir Aktien. Damit ist das Unternehmen 359,05 Mrd. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

In der letzten Sendung von Rendezvous mit Harry im Jahr 2025 geht es um Bayer, Rheinmetall, Siemens Energy, Novo-Nordisk, Nike und Palantir Tech. Natürlich wird Trader Harald Weygand auch den DAX in seiner Jahresbilanz nicht vergessen sowie auf all die Kursveränderungen am Rohstoffmarkt eingehen. Rendezvous mit Harry, heute live um 19 Uhr auf YouTube.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Palantir Aktie jetzt kaufen?

Ob die Palantir Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Palantir Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.