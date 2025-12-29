Tesla Aktie unter starkem Abgabedruck - 29.12.2025

Die Tesla Aktie ist bisher um -4,54 % auf 393,10€ gefallen. Das sind -18,70 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der Tesla Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,94 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -4,54 % im Minus. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Tesla ist ein Pionier in der Elektromobilität und setzt Maßstäbe in der Branche durch innovative Technologien und nachhaltige Energieprodukte.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Tesla in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +5,61 % bestehen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -3,59 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,14 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Tesla auf +2,04 %.

Tesla Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,59 % 1 Monat +9,14 % 3 Monate +5,61 % 1 Jahr -2,49 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Tesla Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die stark gesenkten Gewinnerwartungen für die Tesla-Aktie, die von 4,25 auf 2,17 Dollar halbiert wurden. Kritiker äußern Bedenken über die unzureichende Nachfrage und die ungenutzten Produktionskapazitäten im Autosektor. Viele Teilnehmer erwarten eine Korrektur des Aktienkurses, während die Probleme mit den 4680-Zellen und deren Auswirkungen auf zukünftige Produkte wie das Robotaxi ebenfalls thematisiert werden.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.

Informationen zur Tesla Aktie

Es gibt 3 Mrd. Tesla Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,31 Bil. € wert.

Top- und Flop-Aktien am 29.12.2025 im S&P 500.

Top- und Flop-Aktien am 29.12.2025 im US Tech 100.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Tesla Aktie jetzt kaufen?

Ob die Tesla Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Tesla Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.