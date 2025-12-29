    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTesla AktievorwärtsNachrichten zu Tesla

    Besonders beachtet!

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Tesla Aktie unter starkem Abgabedruck - 29.12.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Tesla Aktie bisher Verluste von -4,54 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Tesla Aktie.

    Besonders beachtet! - Tesla Aktie unter starkem Abgabedruck - 29.12.2025
    Foto: Christophe Gateau - dpa

    Tesla ist ein Pionier in der Elektromobilität und setzt Maßstäbe in der Branche durch innovative Technologien und nachhaltige Energieprodukte.

    Tesla Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 29.12.2025

    Die Tesla Aktie ist bisher um -4,54 % auf 393,10 gefallen. Das sind -18,70  weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der Tesla Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,94 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -4,54 % im Minus. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Tesla!
    Long
    424,75€
    Basispreis
    3,17
    Ask
    × 12,13
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    498,86€
    Basispreis
    3,40
    Ask
    × 11,84
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Tesla in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +5,61 % bestehen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -3,59 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,14 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Tesla auf +2,04 %.

    Tesla Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,59 %
    1 Monat +9,14 %
    3 Monate +5,61 %
    1 Jahr -2,49 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Tesla Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die stark gesenkten Gewinnerwartungen für die Tesla-Aktie, die von 4,25 auf 2,17 Dollar halbiert wurden. Kritiker äußern Bedenken über die unzureichende Nachfrage und die ungenutzten Produktionskapazitäten im Autosektor. Viele Teilnehmer erwarten eine Korrektur des Aktienkurses, während die Probleme mit den 4680-Zellen und deren Auswirkungen auf zukünftige Produkte wie das Robotaxi ebenfalls thematisiert werden.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.

    Zur Tesla Diskussion

    Informationen zur Tesla Aktie

    Es gibt 3 Mrd. Tesla Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,31 Bil. € wert.

    Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 29.12.2025


    Top- und Flop-Aktien am 29.12.2025 im S&P 500.

    Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 29.12.2025


    Top- und Flop-Aktien am 29.12.2025 im US Tech 100.

    Börsen Update USA - 29.12. - US Tech 100 schwach -0,42 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Tesla Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Tesla Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Tesla Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Tesla

    -4,61 %
    -3,59 %
    +9,14 %
    +5,61 %
    -2,49 %
    +271,06 %
    +121,08 %
    +2.774,24 %
    +37.742,00 %
    ISIN:US88160R1014WKN:A1CX3T



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Tesla Aktie unter starkem Abgabedruck - 29.12.2025 Am heutigen Handelstag muss die Tesla Aktie bisher Verluste von -4,54 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Tesla Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     