    Dollar Tree - Aktie gewinnt kräftig - 29.12.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Dollar Tree Aktie bisher um +4,22 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Dollar Tree Aktie.

    Besonders beachtet! - Dollar Tree - Aktie gewinnt kräftig - 29.12.2025
    Foto: adobe.stock.com

    Dollar Tree ist ein führender Discount-Einzelhändler in den USA, der Produkte für 1 Dollar anbietet. Mit über 15.000 Filialen und einem breiten Sortiment an Haushaltswaren, Lebensmitteln und mehr, konkurriert es mit Dollar General und Five Below. Sein einheitliches Preismodell bietet Kunden Vorhersehbarkeit und Einfachheit.

    Dollar Tree aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 29.12.2025

    Die Dollar Tree Aktie konnte bisher um +4,22 % auf 105,66 zulegen. Das sind +4,28  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Dollar Tree Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,73 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 105,66, mit einem Plus von +4,22 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Dollar Tree Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +30,54 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Dollar Tree Aktie damit um -3,48 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,04 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +43,96 % gewonnen.

    Dollar Tree Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,48 %
    1 Monat +10,04 %
    3 Monate +30,54 %
    1 Jahr +43,66 %

    Informationen zur Dollar Tree Aktie

    Es gibt 199 Mio. Dollar Tree Aktien. Damit ist das Unternehmen 21,01 Mrd. € wert.

    Dollar Tree Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Dollar Tree Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Dollar Tree Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Dollar Tree

    +4,22 %
    -3,48 %
    +10,04 %
    +30,54 %
    +43,66 %
    -20,61 %
    +18,55 %
    +48,19 %
    +237,19 %
    ISIN:US2567461080WKN:A0NFQC





