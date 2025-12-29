Bayer - Aktie im Anlegerfokus - 29.12.2025

Die Bayer Aktie notiert aktuell bei 36,42€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +1,87 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,67 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,08 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Bayer Aktie. Nach einem Plus von +0,08 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 36,42€. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Bayer ist ein führendes Life-Science-Unternehmen, das sich auf Gesundheit und Ernährung spezialisiert hat. Es bietet Pharmazeutika, Pflanzenschutzmittel und Saatgut an. Bayer hat eine starke Marktstellung und konkurriert mit Unternehmen wie BASF, Syngenta und Pfizer. Ein Alleinstellungsmerkmal ist seine Innovationskraft in Forschung und Entwicklung.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Bayer Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +31,34 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Bayer Aktie damit um -0,17 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +17,17 %. Im Jahr 2025 gab es für Bayer bisher ein Plus von +85,34 %.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,10 % geändert.

Bayer Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,17 % 1 Monat +17,17 % 3 Monate +31,34 % 1 Jahr +85,96 %

Informationen zur Bayer Aktie

Es gibt 982 Mio. Bayer Aktien. Damit ist das Unternehmen 35,77 Mrd.EUR € wert.

Das Jahr 2025 brachte für Anleger Höhenflüge und Abstürze. Ein Überblick über die stärksten Gewinner im DAX.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Bayer Aktie jetzt kaufen?

Ob die Bayer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bayer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.