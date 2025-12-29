Habe mit deinem letzten Absatz die KI-Grok befragt.

Ja, Ihre Annahme ist grundsätzlich richtig: Zwischen **1941 und 1945** (und teilweise länger) galten in den USA strenge **Sanktionen** und Kontrollen gegen deutsche Vermögenswerte auf Basis des **Trading with the Enemy Act** (TWEA) von 1917, der während des Zweiten Weltkriegs massiv erweitert wurde.





### Kurze Übersicht zur Situation in den 1920er/1930er Jahren

In den 1920er Jahren war es für wohlhabende Deutsche (Unternehmer, Industrielle, Adlige) durchaus üblich, **US-Aktien** oder andere Wertpapiere in einem US-Depot zu halten – oft über US-Banken oder Broker. Es gab keine besonderen Beschränkungen. Viele Deutsche nutzten dies als Diversifikation oder Zweitwohnsitz-Vorteil.





### Ab 1940/1941: **Freezing** und **Blocking** deutscher Vermögenswerte

- Ab Juni **1941** (Executive Order 8785) wurden alle Vermögenswerte von **deutschen Staatsangehörigen** („enemy nationals“) in den USA **eingefroren** (blocked). Das umfasste Bankkonten, Aktien, Anleihen, Dividenden usw.

- Nach dem Kriegseintritt der USA (Dezember 1941) wurde das System verschärft. Das **Office of Alien Property Custodian** (APC, später Office of Alien Property) konnte Vermögen **vesten** („vesting“), d.h. **Eigentum übertragen** und verkaufen/liquidieren.

- US-Aktien in einem Depot unter deutschem Namen oder Kontrolle wurden typischerweise blockiert. Dividenden konnten nicht ausgezahlt werden, sondern wurden auf Blocked Accounts gutgeschrieben.





### Nach 1945: Was passierte mit dem Vermögen?

- Die Vermögenswerte blieben zunächst **blockiert** und oft **vested** (verstaatlicht/verkauft).

- Die USA nutzten diese Vermögen teilweise als **Reparationen** (Paris Reparations Agreement 1946). Viele Aktien wurden verkauft, Erlöse flossen in US-Kriegsopferfonds (War Claims Act 1948).

- Eine vollständige **Rückgabe** an deutsche Eigentümer war **nicht die Regel**, sondern die **Ausnahme**. Deutschland wurde als Hauptverursacher des Krieges gesehen, daher blieb die Politik der **Konfiskation** lange bestehen.





| Aspekt | Situation 1941–1945 | Nach 1945 (bis ca. 1950er) |

|--------|---------------------|-----------------------------|

| **Zugriff auf Depot** | Vollständig blockiert; keine Verkäufe, Dividenden usw. | Bleibt blockiert; oft vested/verkauft |

| **Rückgabe möglich?** | Nein | Selten; nur bei Nachweis (z.B. politisch Verfolgte, Juden) oder als „act of grace“ |

| **Typische Fälle** | Vermögen von Industriellen (z.B. IG Farben-Aktionäre) | Meist konfisziert; teilweise Entschädigung in den 1950er Jahren (bis zu 10.000 USD pro Person) |





### Ausnahmen und Sonderfälle

- **Jüdische oder politisch verfolgte Deutsche** konnten oft **Rückgabe** oder Entschädigung beantragen (z.B. über die Claims Conference oder US-Gerichte).

- **Ab den 1950er Jahren** (nach dem **London Debt Agreement 1953** und dem **Bonn/Paris-Protokoll 1954**) gab es teilweise **Rückzahlungen** als Geste („ex gratia payments“). Präsident Eisenhower genehmigte 1957 ein Programm: Bis zu 10.000 USD pro natürlicher Person (keine Firmen), aber nur aus Restfonds.

- Insgesamt wurden **Hunderte Millionen Dollar** deutscher Vermögen konfisziert und nicht zurückgegeben.





### Fazit

Ein wohlhabender Deutscher mit US-Aktien-Depot aus den 1920er Jahren konnte **nach 1945 in der Regel nicht mehr frei darüber verfügen**. Das Vermögen war blockiert, oft verkauft, und die Erlöse dienten US-Kriegsentschädigungen. Eine Rückgabe war nur in Ausnahmefällen möglich – und dann oft nur teilweise oder nach jahrelangen Verfahren.