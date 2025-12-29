    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    ROUNDUP/Aktien New York Schluss

    Tesla sowie Gold- und Silberproduzenten schwach

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Börsen schwächer, Nasdaq 100 -0,46% auf 25.525,56
    • Tesla verliert 3,3%, Nvidia -1,2%, S&P 500 -0,35%
    • Gold- und Silberminen fallen, Anleger nehmen Gewinne ein
    ROUNDUP/Aktien New York Schluss - Tesla sowie Gold- und Silberproduzenten schwach
    Foto: Sophie Backes - unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben sich am Montag gegen Ende eines starken Aktienjahres schwächer präsentiert. Im Technologiesektor standen vor allem Tesla unter Druck. Der Auswahlindex Nasdaq 100 sank um 0,46 Prozent auf 25.525,56 Punkte.

    Unter den "Magnificent 7" verloren Tesla mit 3,3 Prozent am meisten, womit die Titel des E-Fahrzeugherstellers ihr vor Weihnachten erreichtes Rekordhoch von fast 500 Dollar weiter korrigierten. Die Anteile des KI-Chipriesen Nvidia fielen mit Abschlägen von 1,2 Prozent auf.

    Für den S&P 500 ging es um 0,35 Prozent auf 6.905,74 Punkte nach unten. Der marktbreite Index hatte noch am zweiten Weihnachtsfeiertag ein Rekordhoch erreicht. Der Leitindex Dow Jones Industrial gab am Montag um 0,51 Prozent auf 48.461,93 Punkte nach.

    Größere Sprünge trauen Beobachter den Börsen kurz vor dem Jahresende nicht mehr zu. Erfahrungsgemäß sind die Handelsumsätze zwischen Weihnachten und dem Jahreswechsel sehr gering. An den New Yorker Börsen wird bis Silvester regulär gehandelt.

    Aktien von Gold- und Silberminen gerieten am Montag ins Rutschen, nachdem Anleger bei den beiden Edelmetallen Gewinne einstrichen. Zuvor hatte Silber ein Rekordhoch erreicht, Gold war knapp darunter geblieben. Pan American Silver und Newmont büßten jeweils mehr als fünfeinhalb Prozent ein. Agnico Eagle Mines sackten noch etwas mehr ab. Coeur Mining verloren 4,6 Prozent.

    Der zuvor erfolgte erneute Preissprung bei Silber bis auf das Rekordhoch von gut 84,US-Dollar wurde am Markt mit einer höheren Nachfrage von Investoren aus China begründet und zudem mit jüngsten Äußerungen des US-Milliardärs und Tesla-Chef Elon Musk in Verbindung gebracht. Dieser hatte am Wochenende die wachsende Begeisterung der Anleger für das Edelmetall angeheizt. Auf einen Tweet zu chinesischen Exportbeschränkungen hatte er geantwortet: "Das ist nicht gut. Silber wird in vielen industriellen Prozessen benötigt."

    Im Fokus standen zudem Digitalbridge . Grund ist eine beabsichtigte Übernahme durch den japanischen Telekom- und Medienkonzern Softbank . Digitalbridge investiert als Private-Equity-Gruppe unter anderem in Rechenzentren. Mit einem Plus von 9,6 Prozent auf 15,26 Dollar blieb der Kurs unter den von Softbank gebotenen 16 Dollar je Aktie. Insgesamt will Softbank für Digitalbridge 4 Milliarden US-Dollar auf den Tisch legen./ajx/he

     

    Die Pan American Silver Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,84 % und einem Kurs von 146,8 auf Lang & Schwarz (29. Dezember 2025, 22:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Pan American Silver Aktie um +4,53 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +22,00 %.

    Die Marktkapitalisierung von Pan American Silver bezifferte sich zuletzt auf 18,69 Mrd..

    Pan American Silver zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,4600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1400 %.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    11 im Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP/Aktien New York Schluss Tesla sowie Gold- und Silberproduzenten schwach Die US-Börsen haben sich am Montag gegen Ende eines starken Aktienjahres schwächer präsentiert. Im Technologiesektor standen vor allem Tesla unter Druck. Der Auswahlindex Nasdaq 100 sank um 0,46 Prozent auf 25.525,56 Punkte. Unter den …
