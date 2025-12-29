Aegis, Seetel und Malahat bringen 5-MWh-MBT-Seetel-Energiespeichersystem auf den Markt, das für extreme Bedingungen und NATO-konforme Standards ausgelegt ist und über eine vollständig verbündete Lieferkette verfügt

Vancouver, British Columbia – 29. Dezember 2025 / IRW-Press / Aegis Critical Energy Defence Corp. (CSE: QESS | OTCQB: QESSF | FWB: JG6) („Aegis“ oder das „Unternehmen“) hat heute in Zusammenarbeit mit Seetel New Energy (7740.TW) und Malahat Battery Technologies die Markteinführung des 5-MWh-Container-Energiespeichersystems MBT-Seetel bekannt gegeben, das für den skalierbaren Einsatz in Nord-, Mittel- und Südamerika und für extreme Wetterbedingungen und missionskritische Umgebungen entwickelt wurde.

Das MBT-Seetel setzt neue Maßstäbe in Bezug auf Sicherheit, Skalierbarkeit, souveräne Lieferkettensicherheit und Verteidigungsfähigkeit. Das System kombiniert eine von indigenen Personen geleitete Integration, kanadische Technologieentwicklung und globales Fertigungs-Know-how, um die schnell wachsende Nachfrage von Versorgungsunternehmen, Verteidigungsbehörden, abgelegenen und indigenen Gemeinden, Häfen, Notfallhelfern und Rechenzentren zu befriedigen, die eine zuverlässige Speicherung im Netzmaßstab suchen.

Wichtige Merkmale und strategische Vorteile

Vollständig zertifiziert für Nordamerika: Entspricht den Anforderungen von UL 9540 und UL 9540A.

Vollständig zertifiziert in Europa: Erste Lieferung in Europa für das zweite Quartal 2026 erwartet, Gespräche mit deutschen Händlern laufen.

Betriebsbereites Design: Werkseitig getestet (FAT) unter Verwendung eines speziellen Mikronetzes in der Produktionsstätte, was eine echte Plug-and-Play-Bereitstellung ermöglicht.

Flexible Lieferung: Lieferzeiten von 6 bis 9 Monaten, je nach Konfiguration.

Globale Fertigungspräsenz: Die Produktion in Taiwan und Kanada gewährleistet widerstandsfähige, von China unabhängige Lieferketten und eine Beschaffung von verbündeten Partnern.

Technik auf Verteidigungsniveau: Konstruiert für extreme Betriebsbedingungen und in Übereinstimmung mit den Designprinzipien der NATO.

Verbündete Lieferkette für intelligente Komponenten: Einsatzkritische Mikroelektronik und Halbleiter Fortschrittliche Verbundwerkstoffe Lithium-Ionen-Energiespeichersysteme KI-gestützte Sensorik und Überwachung Sichere Chips und kryptografische Module für einen cyberresilienten Betrieb

Kanadische Technologiebeiträge: Quantum eMotion (Quebec): Bietet einen Quantensicherheit-Layer zum Schutz der Systemintegrität. NorthWest Mettech (British Columbia): Liefert fortschrittliche Materialtechnologien.

Bewährte globale Expertise: Seetel New Energy verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der Produktion im GWh-Maßstab und im Bereich EPC in Japan und Taiwan.

Von indigenen Personen geleitete Integration: Malahat Battery Technology, ein Unternehmen der Malahat Nation, leitet die Systemintegration und -entwicklung.

Sicherheitsorientiertes Design: KI-gestütztes Wärmemanagement, fortschrittliche Kühlung und integrierte Brandbekämpfung gewährleisten langfristige Zuverlässigkeit in rauen Umgebungen.

„Die MBT-Seetel wurde als einsatzbereite Plattform für die Energieversorgungssicherheit im Verteidigungsbereich und den Schutz kritischer Infrastrukturen entwickelt“, so Chris McGillivray, Vertriebsleiter bei Aegis Critical Defence Corp. „Durch die Integration von kanadischer Quantensicherheit, fortschrittlichen Materialien und von indigenen Personen geleiteter Systemtechnik – und indem wir sicherstellen, dass alle intelligenten Komponenten von NATO-konformen Lieferanten stammen – bieten wir eine einsatzbereite Lösung, die den Prioritäten der Verteidigung entspricht: Sicherheit, Interoperabilität, Überlebensfähigkeit und sichere Lieferketten aus verbündeten Quellen.“

Das MBT-Seetel unterstützt mehrere operative Anforderungen, darunter:

Energieversorgung für vorgeschobene Einsatzbasen (Forward Operating Bases, FOB)

Einsätze in der Arktis und unter extremen Umweltbedingungen

Stromversorgung für abgelegene Radar- und Telekommunikationsstationen

Energieversorgungssicherheit für Hafen- und Marineinfrastruktur

Notfall- und Katastrophenschutz-Stromknoten

Netzunabhängige Notstromversorgung für geheime oder kritische Einrichtungen

Hybridisierte Mikronetzarchitekturen mit Dieselausgleich

„Das vergangene Jahr war ein entscheidendes Kapitel für Aegis“, sagte Paul Dickson, CEO von Aegis Critical Energy Defence Corp. „Wir haben das Unternehmen erfolgreich von einem Anbieter von Energiespeichersystemen zu einer auf Verteidigung und kritische Infrastruktur ausgerichteten Plattform umgestaltet, unsere Identität auf den öffentlichen Märkten in Kanada, den Vereinigten Staaten und Europa vereinheitlicht und unsere Bilanz erheblich gestärkt. Operativ sind wir von der Vision zur Umsetzung übergegangen und haben Batterie-Energiespeichersysteme der nächsten Generation auf den Markt gebracht, darunter unsere 261-kWh-Plattform und Tough Bhoy, eine quantensichere, für -50 °C ausgelegte Lösung, die speziell für den Einsatz in der Arktis, im Verteidigungsbereich und in abgelegenen Gebieten entwickelt wurde. Wir haben unsere strategischen Partnerschaften mit SEETEL, Quantum eMotion und Malahat Battery Technologies vertieft, indem wir Quantensicherheit auf Hardware-Ebene integriert und die von indigenen Personen geführte Fertigung und Lieferung vorangetrieben haben. Die kommerzielle Dynamik beschleunigte sich durch den Verkauf von Systemen in den USA, gesicherte Vorbestellungen und die Gründung von Cordelia BESS, um Möglichkeiten im Netzmaßstab im Rahmen der LT2-Beschaffung in Ontario zu verfolgen. Zusammengenommen spiegeln diese Meilensteine eine disziplinierte Umsetzung, eine wachsende Marktvalidierung und unseren klaren Fokus auf die Bereitstellung sicherer, widerstandsfähiger Energiesysteme für missionskritische Umgebungen wider.

Über SEETEL New Energy

SEETEL New Energy Co. Ltd. (7740. TW) ist ein in Taiwan ansässiger Hersteller und Systemintegrator, der sich auf leistungsstarke Lithium-Batteriemodule und Energiespeichersysteme für globale Industrie- und Netzanwendungen spezialisiert hat.

Über Quantum eMotion

Quantum eMotion Corp. (TSX.V: QNC | OTCQB: QNCCF | FWB: 34Q0) ist ein kanadisches Deep-Tech-Unternehmen, das quantensichere Cybersicherheitslösungen auf Basis seines patentierten Quanten-Zufallszahlengenerators (QRNG) und seiner Entropy-as-a-Service-Plattform entwickelt, um Daten und Kommunikation für das Quantenzeitalter zu sichern. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.quantumemotion.com/.

Über Malahat Battery Technology Corp.

MBT, ein von indigenen Personen geführtes Unternehmen, das mit der Malahat Nation verbunden ist, wird eine zentrale Rolle bei der Systementwicklung, der Fertigung und der Beteiligung der indigenen Bevölkerung in den Bereichen Verteidigung und saubere Energie spielen. Weitere Informationen finden Sie unter https://malahatbattery.com.

Über Aegis Critical Energy Defence Corp.

Aegis Critical Energy Defence Corp. (CSE: QESS | OTCQB: QESSF | FWB: JG6) entwickelt und integriert fortschrittliche Batteriespeichersysteme für Anwendungen im Bereich Verteidigung, kritische Infrastruktur, Industrie und KI-Rechenzentren. Durch strategische Partnerschaften mit indigenen Bevölkerungsgruppen und globalen Technologieführern liefert Aegis robuste, intelligente und sichere Energiesysteme, die für die nächste Generation unternehmenskritischer Operationen entwickelt wurden.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die „zukunftsgerichtete Aussagen“ darstellen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Aegis Critical Energy Defence Corp. oder die Entwicklungen in der Branche erheblich von den erwarteten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Wörter „erwartet“, „plant“, „antizipiert“, „glaubt“, „beabsichtigt“, „schätzt“, „prognostiziert“, „potenziell“ und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder Aussagen beinhalten, wonach Ereignisse oder Bedingungen eintreten „werden“, „würden“, „können“, „könnten“ oder „sollten“.

Die Canadian Securities Exchange und ihr Marktregulierungsorgan (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

