The FUTR Corporation meldet eine Unternehmensvereinbarung mit Direct Wholesale Rates, um KI-gestützte Hypotheken-, Zahlungs- und Home-Concierge-Services in den USA auszubauen

Sichert sich die erste Hypothekenplattform zur Einführung eines Pilotprogramms, das FUTRs KI-gestützte Verbraucherfinanzdienstleistungen integriert.

Demonstriert den Einsatz von FUTRs KI-Agenten in einem regulierten Kreditumfeld

Toronto, Ontario, 29. Dezember 2025 / IRW-Press / The FUTR Corporation (TSXV: FTRC)(OTCQB: FTRCF)(FWB: QA20; WKN: A4165Y; ISIN: CA3609521057), („FUTR“ oder das „Unternehmen“), ein Pionier bei der High-Fidelity-KI und der Zahlungsinfrastruktur der nächsten Generation, die Verbrauchern dabei hilft, finanziellen Wert aus ihren Daten zu erschließen, freut sich bekanntzugeben, dass das Unternehmen mit Wirkung vom 23. Dezember eine Unternehmensvereinbarung mit DWR Residential („Direct Wholesale Rates“ oder „DWR“), einer in den USA ansässigen Hypothekenmaklerplattform, zum Start eines Pilotprogramms zur Integration der KI-gestützten Verbraucherfinanzdienstleistungen von FUTR in das Hypothekenerlebnis der Kunden von Direct Wholesale Rates unterzeichnet hat.

Im Rahmen der Vereinbarung wird FUTR seine High-Fidelity-KI-Plattform FUTR Payments und FUTR Agent in das Hypothekensystem von DWR in den USA einführen. Die Zusammenarbeit ermöglicht es DWR-Kunden, sich mit einem FUTR KI-Agenten als Home-Concierge zu verbinden, ihre Hypothekenzahlungen durch die intelligenten Zahlungssysteme von FUTR zu optimieren und auf datengestützte Einblicke in Hypotheken und Home-Dienste zuzugreifen.

Neue und bestehende Kunden von Direct Wholesale Rates können folgende Vorteile nutzen:

1. Die intelligenten Zahlungssysteme von FUTR Payments analysieren Hypothekenstrukturen und empfehlen optimierte Zahlungspläne, mit denen sich die Zinskosten über die Laufzeit eines Darlehens um bis zu 100.000 $ reduzieren lassen.

2. Home Concierge von FUTR Agents, der Daten und Dokumente zu Hypotheken, Inspektionen, Eigentumsverhältnissen, rechtlichen Fragen, Immobilienangeboten und anderen Themen in den privaten Agenten eines Kunden einspeist, um Abfragen durchzuführen und Empfehlungen auszusprechen. Kunden werden in FUTR-Tokens für alle personenbezogenen Daten belohnt, die dem Concierge zur Verfügung gestellt wurden.

Im Rahmen der Pilotphase des Programms wird FUTR auch datengesteuerte Hypothekenantragspakete bereitstellen, die als FUTR Intents bezeichnet werden und die Kundenbindung optimieren und die Konversionseffizienz verbessern sollen. Die Pilotphase dient der Validierung von Systemen, Prozessen und Verbraucherinteraktionen vor einer möglichen umfassenden Einführung im Rahmen einer Vereinbarung mit verbundenen Unternehmen gemäß dem Real Estate Settlement Procedures Act (RESPA).