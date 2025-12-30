Wirtschaft
Bankenpräsident erwartet 2026 weitgehend unveränderte Leitzinsen
Foto: Skyline von Frankfurt am Main, via dts Nachrichtenagentur
Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - Die Zeiten hoher Inflationsraten sind nach Ansicht von Bankenpräsident Christian Sewing erst einmal vorbei.
"Die Inflation dürfte sich 2026 bei rund zwei Prozent einpendeln", sagte der Präsident des Bundesverbands deutscher Banken, den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Dienstagausgaben). "Kurzzeitig kann sie Anfang kommenden Jahres etwas darunterliegen. Eine längere Phase mit Inflationsraten unterhalb der Zwei-Prozent-Marke ist aus heutiger Sicht aber eher unwahrscheinlich."
Entsprechend erwartet Sewing, der auch Chef der Deutschen Bank ist, dass die Europäische Zentralbank die Zinsen weder senkt noch erhöht. "Wir rechnen 2026 mit weitgehend unveränderten Leitzinsen."
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Deutsche Bank - 514000 - DE0005140008
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Deutsche Bank. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
ITelligent schrieb 15.12.25, 21:22
mitdiskutieren »
DWS steigt und steigt. Marktkapitalisierung nun bei rd. 11 Mrd. ; Dt. Bank hat ja immer noch rd. 70 Prozent. Allein der DWS Anteil beläuft sich auf 7 bis 8 Mrd. ; Kursziel laut JP Morgan über 60 Euro , das zieht die Dt. Bank Aktie mit hoch. Da wird bei DWS auch noch was mehr gehen. Fusion / Übernahme, usw. , die starten durch und das tut Muttern Dt. Bank auch gut. Beide Aktien haben weiterhin guten Lauf. Denke aber, DWS wird noch deutlich bessern laufen als die Mama......
Metaman2024 schrieb 25.11.25, 16:54
mitdiskutieren »
Gerade zu geschlagen,
ein schöner deutscher Wert, mit dem sich immer Geld verdienen lässt.
Kursziel: Locker 35 €.
Wir sehen uns. 😉
grumbler schrieb 20.11.25, 14:11
mitdiskutieren »
Die Kapitalrückführung in 2026 gehören noch zum Geschäftsjahr 2025.
Hier gilt auch noch die alte Maxime, dass insgesamt über fünf Jahre 8.000.000.000+ mögliche 3 Milliarden ausgeschüttet werden.
Auf dieser Basis war eine 50-prozentige Steigerung der Dividende und der Aktienrückläufer geplant
Dividende im Mai 2026 beträgt also ein Euro und die Aktien Rückkäufe in 2026 müssten weitere 1,5 Milliarden betragen
