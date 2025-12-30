Gold-Perle, KI-Fantasie und Pharmagigant! Welche Aktie startet 2026 durch? TeamViewer, Novo Nordisk, Laurion Mineral
Die Goldrally ist einfach nicht zu stoppen. Doch die großen Produzenten wie Barrick Mining und Newmont sind bereits gelaufen. Doch es gibt immer wieder unentdeckte Gold-Perlen. Zu diesen gehört Laurion Mineral Exploration. Das Management hat auf …
Foto: esg-aktien.de
Die Goldrally ist einfach nicht zu stoppen. Doch die großen Produzenten wie Barrick Mining und Newmont sind bereits gelaufen. Doch es gibt immer wieder unentdeckte Gold-Perlen. Zu diesen gehört Laurion Mineral Exploration. Das Management hat auf einer Investorenkonferenz überzeugt und die Aktie dürfte nicht lange so günstig bleiben. Eine kleine Jahresendrally hat Novo Nordisk aufs Parkett gelegt. Dennoch war der Kursrutsch im laufenden Jahr schmerzhaft. Kann die Aktie in 2026 wieder Fahrt aufnehmen? Zu den Enttäuschungen 2025 in Deutschland gehört TeamViewer. Bringt KI-Fantasie die Aktie des deutschen Softwareunternehmens wieder in den Aufwärtstrend?
