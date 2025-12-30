WASSERSTOFF-AKTIE mit 10x-CHANCE! Nel ASA, thyssenkrupp und dynaCERT gehen unterschiedlich ins neue Jahr.
Wasserstoff-Aktien haben ein schweres Jahr hinter sich. Doch Analysten sehen das Potenzial auf 10x im neuen Jahr. Und zwar beim Cleantech-Unternehmen dynaCERT. Rückenwind kommt operativ durch den Markteintritt in Mexiko und Vertriebserfolge in …
Wasserstoff-Aktien haben ein schweres Jahr hinter sich. Doch Analysten sehen das Potenzial auf 10x im neuen Jahr. Und zwar beim Cleantech-Unternehmen dynaCERT. Rückenwind kommt operativ durch den Markteintritt in Mexiko und Vertriebserfolge in Europa. In 2026 sollen Erfolge in Asien hinzukommen. Entscheidend für 2026 wird, ob dynaCERT bei Auftragsvolumen, Kapazitätsauslastung und wiederkehrenden Erlösen weiterkommt. Mit der Nachrüstlösung setzt sich dynaCERT spürbar von Großanlagenbauern wie thyssenkrupp nucera und Nel ASA ab. Bei dem einen loben Analysten die effizienten Strukturen und vollen Kassen. Der andere gibt sich trotz Aktienkurs auf Allzeittief angriffslustig.
