TAGESVORSCHAU
Termine am 30. Dezember 2025
Für Sie zusammengefasst
- KOF Frühindikator und Erzeugerpreise am Morgen
- Verbraucherpreise in Spanien vorläufig um 09:00 Uhr
- FOMC-Protokoll und BIP Russland am Abend veröffentlicht
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 30. Dezember 2025
TERMINE UNTERNEHMEN
TERMINE KONJUNKTUR
09:00 CHE: KOF Frühindikator 12/25
09:00 AUT: Erzeugerpreise 11/25
09:00 ESP: Verbraucherpreise 12/25 (vorläufig)
15:00 USA: FHFA-Hauspreisindex 10/25
15:45 USA: MNI Chicago PMI 12/25
17:00 RUS: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)
20:00 USA: FOMC Sitzungprotokoll 10.12.25
SONSTIGE TERMINE
