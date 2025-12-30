    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Die dänische Post verteilt die letzten Briefe

    Für Sie zusammengefasst
    • Dänische Post stellt letzte Briefzustellung ein.
    • Digitale Kommunikation ersetzt traditionelle Briefe.
    • Private Firma Dao übernimmt Briefzustellung ab 2026.
    Die dänische Post verteilt die letzten Briefe
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Die dänische Post verteilt heute zum letzten Mal Briefe an die Haushalte im Land. Das staatliche Postunternehmen Postnord hatte im März mitgeteilt, die öffentliche Briefzustellung zum Jahresende einzustellen. Ebenso sollen vor dem Jahreswechsel sämtliche öffentliche Briefkästen entfernt werden. Briefmarken werden schon seit dem 18. Dezember nicht mehr verkauft.

    "Die Dänen sind immer digitaler geworden, und das, was früher als Brief verschickt wurde, erhalten die allermeisten heute digital", heißt es in einer Mitteilung von Postnord. Seit der Jahrtausendwende sei die Briefmenge im Land um mehr als 90 Prozent gefallen, Tendenz sinkend. Im Frühjahr hatte das Unternehmen angekündigt, 1.500 Stellen zu streichen.

    Dänemark ist weitgehend digitalisiert - und das Porto ist teuer

    Der Großteil des Schriftverkehrs mit öffentlichen Stellen findet in dem EU-Land längst über digitale Plattformen statt. Ausgenommen von der sogenannten Digital Post sind nur etwa 300.000 der knapp sechs Millionen Einwohner, darunter einige Ältere auf dem Land.

    Viele der rund 1.500 roten Briefkästen im Land wurden bereits seit dem Sommer nach und nach abgenommen. Ein Großteil davon wurde online zum Verkauf angeboten. Je nach Gebrauchsspuren kosteten sie umgerechnet 200 bis 270 Euro. Innerhalb weniger Tage waren die Briefkästen ausverkauft.

    Briefe zu verschicken, war in dem skandinavischen Land schon lange eine teure Angelegenheit. Ein Standardbrief innerhalb Dänemarks kostete bei Postnord zuletzt umgerechnet knapp 3,90 Euro. Wer einen Brief oder eine Postkarte ins Ausland - etwa nach Deutschland - verschicken wollte, der bezahlte dafür umgerechnet 6,70 Euro.

    Private Zustellungsfirma ist schneller und günstiger

    Den dänischen Verbrauchern bleibt nun in erster Linie eine private Zustellungsfirma namens Dao, um Briefe zu versenden. Was die Pünktlichkeit bei der Briefzustellung betrifft, schnitt das Unternehmen in einer Untersuchung der dänischen Verkehrsbehörde deutlich besser ab als Postnord. Auch das Porto ist bei Dao etwas günstiger. Nach Unternehmensangaben gibt es landesweit 1.500 Shops, in denen Briefe abgegeben werden können.

    Wer aus Deutschland Post nach Dänemark schicken möchte, kann das auch weiterhin tun. Das dänische Transportministerium hat Dao damit beauftragt, vom 1. Januar 2026 an Briefe aus dem Ausland innerhalb Dänemarks zu verteilen./arn/DP/stk






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Die dänische Post verteilt die letzten Briefe Die dänische Post verteilt heute zum letzten Mal Briefe an die Haushalte im Land. Das staatliche Postunternehmen Postnord hatte im März mitgeteilt, die öffentliche Briefzustellung zum Jahresende einzustellen. Ebenso sollen vor dem Jahreswechsel …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     