    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Verbraucherschützer für besseren Krankenkassen-Vergleich

    Für Sie zusammengefasst
    • Verbraucherzentralen fordern neutrales Vergleichsportal.
    • Unabhängige Infos zu Service und Leistungen nötig.
    • 59% der Befragten halten Portal für hilfreich.
    Verbraucherschützer für besseren Krankenkassen-Vergleich
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Verbraucherzentralen fordern ein neutrales Vergleichsportal auch zu Service und Leistungen der gesetzlichen Krankenkassen. Die Chefin des Bundesverbands, Ramona Pop, sagte der Deutschen Presse-Agentur, wer jetzt wegen eines steigenden Zusatzbeitrags 2026 über einen Kassenwechsel nachdenke, sollte nicht nur auf die Kosten achten. "Doch bislang fehlt ein unabhängiges, öffentlich zugängliches Vergleichsportal, das neben dem Beitrag auch Servicequalität und Leistungsumfang transparent macht."

    Die Politik müsse dafür sorgen, dass Versicherte die mehr als 90 Kassen sinnvoll vergleichen könnten. "Ohne verlässliche Informationen zu Qualität und Service bleibt die Wahl der passenden Krankenkasse für viele ein Ratespiel - mit möglicherweise teuren Folgen", sagte Pop. Der Verband schlägt vor, eine Vergleichsplattform beim nationalen Gesundheitsportal www.gesund.bund.de anzusiedeln. Die Ampel-Koalition hatte Gesetzespläne für ein Vergleichsportal auch zu konkreten Kassenleistungen vorgelegt, dann aber nicht umgesetzt.

    Infos zu Kundenservice und Bearbeitungszeiten

    Laut einer Umfrage im Auftrag des Verbands fänden 59 Prozent ein Portal tendenziell hilfreich, das etwa auch die Erreichbarkeit des Kundenservices, Hilfe bei Terminsuchen oder die Dauer von Antragsbearbeitungen berücksichtigt. Auf jeden Fall hilfreich fänden es demnach 27 Prozent, eher hilfreich 32 Prozent. Tendenziell nicht hilfreich fänden es 37 Prozent. Befragt wurden 1.002 Menschen ab 18 Jahren vom 12. bis 14. November vom Institut Forsa./sam/DP/stk





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Verbraucherschützer für besseren Krankenkassen-Vergleich Die Verbraucherzentralen fordern ein neutrales Vergleichsportal auch zu Service und Leistungen der gesetzlichen Krankenkassen. Die Chefin des Bundesverbands, Ramona Pop, sagte der Deutschen Presse-Agentur, wer jetzt wegen eines steigenden …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     