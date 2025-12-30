    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Jeder Zweite will 2026 spenden - vor allem die Jüngeren

    Für Sie zusammengefasst
    • 51% der Deutschen planen 2026 zu spenden.
    • Jüngere Menschen zeigen hohe Spenden- und Anlagebereitschaft.
    • 48% wollen Schulden abbauen, 42% für Kinder sparen.
    Jeder Zweite will 2026 spenden - vor allem die Jüngeren
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Wohltätigkeit zählt zu den großen finanziellen Vorsätzen der Menschen in Deutschland für das kommende Jahr. Eine knappe Mehrheit der Bundesbürger (51 Prozent) möchte 2026 spenden, wie eine repräsentative Umfrage der Finanzplattform Raisin zeigt. Davon wollen 17 Prozent unbedingt spenden, 34 Prozent antworteten mit "eher ja".

    Insgesamt sei die Spendenbereitschaft unter Westdeutschen mit 53 Prozent höher als bei Ostdeutschen (40 Prozent), heißt es in der Studie, für die das Marktforschungsinstitut Innofact im Dezember 1.023 Menschen befragt hat.

    Besonders groß ist die Spendenbereitschaft bei Jüngeren: In der Altersgruppe zwischen 18 und 29 Jahren planen 57 Prozent eine Spende. Bei den 50- bis 59-Jährigen sind es 52 Prozent und den 60- bis 69-Jährigen 48 Prozent.

    Wenig überraschend wächst mit steigenden Einkommen die Spendenbereitschaft. Doch auch bei Haushalten mit weniger als 1.500 Euro Nettoeinkommen pro Monat wollen demnach 45 Prozent spenden.

    Junge Menschen wollen investieren

    Auch bei der Geldanlage sind jüngere Menschen laut der Studie besonders aktiv. 56 Prozent der 18- bis 29-Jährigen wollen demnach "unbedingt" oder "eher" Aktien oder ETFs kaufen. In der Gruppe zwischen 40 und 49 Jahren sind es 54 Prozent und bei den 50- bis 59-Jährigen 40 Prozent.

    Die steigende Anlagebereitschaft bei jungen Erwachsenen sei ein positives Signal, sagte Kim Felix Fomm, Anlagechef bei Raisin. "Immer mehr Anleger verstehen, dass für eine Absicherung im Alter kein Weg an den Kapitalmärkten vorbeiführt."

    Beim Gold ist das Muster ähnlich: Auch hier gibt es großes Interesse bei den Jüngsten (39 Prozent) und geringere Werte in der Altersgruppe ab 40 Jahren (31 Prozent) und 50 Jahren (23 Prozent).

    Schuldenabbau wichtig angesehen

    Weit oben bei den Prioritäten für 2026 steht für 48 Prozent der Befragten das Abzahlen von Schulden. 42 Prozent planen zudem, für Kinder oder Enkel zu sparen.

    "Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass viele Menschen 2026 bewusster mit ihren Finanzen umgehen wollen", sagt Raisin-Vorständin Katharina Lüth. "Gerade zum Jahresbeginn lohnt es sich, die eigene Finanzsituation einmal strukturiert durchzugehen."

    Insgesamt legten Männer mehr Wert auf Finanzplanung als Frauen. Zugleich ist das Interesse von Frauen an Geldanlage gestiegen - von 30 Prozent in der vorherigen Umfrage auf nun 36 Prozent./als/DP/stk






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Jeder Zweite will 2026 spenden - vor allem die Jüngeren Wohltätigkeit zählt zu den großen finanziellen Vorsätzen der Menschen in Deutschland für das kommende Jahr. Eine knappe Mehrheit der Bundesbürger (51 Prozent) möchte 2026 spenden, wie eine repräsentative Umfrage der Finanzplattform Raisin zeigt. …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     