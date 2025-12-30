    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Rehlinger will Reformen nicht auf Kürzungen verengen

    Für Sie zusammengefasst
    • Reform der Sozialsysteme: Effizienz und Gerechtigkeit wichtig.
    • Topverdiener sollen Lasten fairer verteilen, nicht nur Arme.
    • SPD muss Reformen anführen, nicht nur Kürzungen fordern.
    Rehlinger will Reformen nicht auf Kürzungen verengen
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    SAARBRÜCKEN (dpa-AFX) - Bei der Debatte über eine Reform der Sozialsysteme darf es nach Ansicht der saarländischen Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) nicht nur um Leistungskürzungen gehen. Es müsse auch um mehr Effizienz und die Verteilung von Lasten gehen - und damit auch um den Beitrag von Topverdienern, sagte sie. Es könne nicht sein, dass nur ein Teil der Gesellschaft die Veränderungen und die damit verbundenen Lasten trage.

    "Und dann kann man sicherlich auch noch einmal über die Frage von Steuern reden", sagte die saarländische Regierungschefin der Deutschen Presse-Agentur. Sie empfinde es als ungerecht, wenn jene, die ein paar Hunderttausend Euro erben, prozentual mehr Erbschaftssteuer bezahlten als jene, die Millionen erben.

    "Also das ist ja keine klassische Steuererhöhungsdiskussion. Sondern es ist ja vor allem eine Gerechtigkeitsdiskussion und auch eine Steuerdurchsetzungsdiskussion", sagte Rehlinger, die auch stellvertretende SPD-Bundesvorsitzende ist.

    "Reformen meinen nicht immer nur Sozialkürzungen"

    Die SPD müsse "an der Spitze" sein, wenn es darum gehe, den Sozialstaat leistungsfähig zu machen und zu erhalten. Notwendigen Veränderungen dürfe sich die Partei nicht verweigern. "Aber eines ist auch klar: Dass, wenn man über Reformen spricht, damit nicht immer nur Sozialkürzungen gemeint sein können."

    Die "Mehrlasten", die etwa durch die älter werdende Gesellschaft entstehen, könnten "eben nicht nur in den unteren Einkommensschichten und auch nicht bei den Leistungsbeziehern finanziert werden".

    Es sei nötig, "dass wir da einen vernünftigen Interessenausgleich in der Gesellschaft hinbekommen", sagte Rehlinger. Dazu gehöre beispielsweise auch die Beitragsbemessungsgrenze für die Sozialversicherung. "Das ist nicht in Stein gemeißelt", sagte Rehlinger.

    Die Beitragsbemessungsgrenze bezeichnet das maximale beitragspflichtige Bruttoeinkommen. Bisher lag sie bei jährlich 66.150 Euro, im kommenden Jahr bei 69.750 Euro./rtt/DP/stk






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Rehlinger will Reformen nicht auf Kürzungen verengen Bei der Debatte über eine Reform der Sozialsysteme darf es nach Ansicht der saarländischen Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) nicht nur um Leistungskürzungen gehen. Es müsse auch um mehr Effizienz und die Verteilung von Lasten gehen - und …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     