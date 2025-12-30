    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Auch 2025 große Preisschwankungen bei einigen Lebensmitteln

    Für Sie zusammengefasst
    • Inflation bei Lebensmitteln 2025 schwächer, aber ungleich.
    • Preisrückgänge: Butter (-22%), Weintrauben (-21,6%).
    • Preisanstiege: Sauerkirschen (+48,1%), Schokolade (+25,9%).
    Auch 2025 große Preisschwankungen bei einigen Lebensmitteln
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Inflation hat sich 2025 auch bei Lebensmitteln abgeschwächt, dennoch gab es bei einzelnen Produkten deutliche Ausschläge. Ein Vergleich der November-Daten 2024 und 2025 des Statistischen Bundesamts zeigt: Während einige Waren spürbar günstiger wurden, mussten Verbraucher für andere deutlich mehr bezahlen.

    Die größten Preisrückgänge gab es bei Butter (-22 Prozent), Weintrauben (-21,6) und Olivenöl (-17,4). Auch Kartoffeln (-16,1) und Eisbergsalat (-15,4) verbilligten sich deutlich. Ursachen waren insbesondere ein größeres Angebot und bessere Ernten.

    Starke Preisanstiege gab es dagegen bei Sauerkirschen und anderem Steinobst aus der Dose (+48,1 Prozent). Teurer wurden auch Schokolade (+25,9), tiefgefrorenes Obst (+25,6), Bohnenkaffee (+22,5) und Rinderhack (+22,4). Gründe waren vor allem höhere Rohstoffpreise, wetterbedingte Ernteausfälle sowie gestiegene Produktions- und Energiekosten. Grundlage der Auswertung sind knapp 150 Produkte aus dem Verbraucherpreisindex./lig/DP/stk





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Auch 2025 große Preisschwankungen bei einigen Lebensmitteln Die Inflation hat sich 2025 auch bei Lebensmitteln abgeschwächt, dennoch gab es bei einzelnen Produkten deutliche Ausschläge. Ein Vergleich der November-Daten 2024 und 2025 des Statistischen Bundesamts zeigt: Während einige Waren spürbar günstiger …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     