    Milliarden-Schäden durch Unwetter in Deutschland

    Für Sie zusammengefasst
    • Unwetter verursachten 2025 Schäden von 2,6 Mrd. Euro.
    • Weniger Schäden als 2024, aber keine Entwarnung.
    • Klimawandel erhöht langfristig Extremwetter-Risiken.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Unwetter haben in diesem Jahr nach einer ersten Einschätzung weniger versicherte Sachschäden angerichtet als im Jahr zuvor - Versicherer sehen aber keinen Grund zur Entwarnung. Es werde aktuell mit Schäden in Höhe von 2,6 Milliarden Euro durch Naturgefahren gerechnet, sagte der Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), Jörg Asmussen, laut Mitteilung. Das seien rund drei Milliarden Euro weniger als 2024.

    "Dass es in diesem Jahr weniger Schäden gab, ist Glückssache", sagte der Hauptgeschäftsführer. Die langfristige Bedrohung durch Extremwetter-Ereignisse wegen des Klimawandels werde weiter zunehmen. "Angesichts der zunehmenden Risiken ist es dringend notwendig, eine ganzheitliche Gefahrenabwehr auszubauen", forderte Asmussen.

    Wo es die meisten Schäden gab

    So verteilten sich die Schäden 2025: In der Sachversicherung, die Schäden zum Beispiel an Gebäuden und Möbeln abdeckt, verzeichnete der Gesamtverband versicherte Schäden von insgesamt 1,4 Milliarden Euro durch Sturm, Hagel und Blitz. Hinzu kommen 500 Millionen Euro Schäden durch Naturgefahren wie Überschwemmung und Starkregen. In der Kraftfahrtversicherung beliefen sich die Schäden durch Stürme und Überschwemmungen auf 700 Millionen Euro.

    Erfasst wurden den Angaben zufolge in der Statistik Schäden an Häusern, Hausrat, Gewerbe- und Industriebetrieben sowie Kraftfahrzeugen. Deutschland war 2025 bislang von größeren Unwetter-Lagen verschont geblieben - anders als 2024, als zum Beispiel vor allem der Süden und Südwesten Deutschlands mit größeren Überschwemmungen zu kämpfen hatten./cht/DP/stk

     

    Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,61 % und einem Kurs von 389,1 auf Lang & Schwarz (29. Dezember 2025, 22:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Allianz Aktie um -0,29 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,63 %.

    Die Marktkapitalisierung von Allianz bezifferte sich zuletzt auf 149,95 Mrd..

    Allianz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 15,400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1200 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 399,38EUR. Von den letzten 8 Analysten der Allianz Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 350,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 431,00EUR was eine Bandbreite von -9,90 %/+10,95 % bedeutet.




