    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    DAX-FLASH

    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kaum Bewegung zum Ende eines starken Börsenjahres

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax am letzten Börsentag kaum bewegt, 24.370 Punkte.
    • 2025 könnte bestes Dax-Jahr seit 2019 werden.
    • Geringe Umsätze könnten zu erratischen Kursen führen.
    DAX-FLASH - Kaum Bewegung zum Ende eines starken Börsenjahres
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Am letzten Börsentag des Jahres dürfte sich am deutschen Aktienmarkt nicht mehr viel tun. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Dienstag zwei Stunden vor dem Auftakt auf 24.370 Punkte, was ein Plus von weniger als 0,1 Prozent bedeutet. Der Handelstag ist verkürzt: Um 14 Uhr werden die Bücher für dieses Jahr final geschlossen.

    Nach einem Anstieg um mehr als 22 Prozent bleiben viele Anleger der Börse zwischen den Jahren fern. Unter diesen Voraussetzungen wird das Jahr 2025 wahrscheinlich als bestes Dax-Jahr seit 2019 zu Ende gehen - mit dem Rekord von 24.771 Punkten in Schlagweite. Das deutsche Kursbarometer hat damit 2025 deutlich besser abgeschnitten als der EuroStoxx und auch der US-Leitindex Dow Jones Industrial.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Short
    25.975,63€
    Basispreis
    16,35
    Ask
    × 14,96
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.731,50€
    Basispreis
    1,65
    Ask
    × 14,86
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Geringe Handelsumsätze und Neugewichtungen zum Monats-, Quartals- und Jahresende könnten am Dienstag allerdings bei Einzel- und Sektorwerten nochmals für erratische Kursausschläge sorgen. Laut dem Marktbeobachter Stephen Innes von SPI Asset Management kann in dem Umfeld einer stark verkürzten Handelswoche "jeder noch so kleine Geldfluss überproportionale Spuren hinterlassen".

    Unterdessen bleibt die Lage in der Ukraine Thema. Der russische Präsident Wladimir Putin will seine Position bei den Verhandlungen mit US-Präsident Donald Trump nach Kremlangaben wegen eines angeblichen Terroranschlags Kiews überarbeiten. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wies die Anschuldigungen als Lüge zurück./tih/jha/




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    DAX-FLASH Kaum Bewegung zum Ende eines starken Börsenjahres Am letzten Börsentag des Jahres dürfte sich am deutschen Aktienmarkt nicht mehr viel tun. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Dienstag zwei Stunden vor dem Auftakt auf 24.370 Punkte, was ein Plus von weniger als 0,1 Prozent bedeutet. …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     