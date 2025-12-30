    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Leichte Kursgewinne erwartet

    • DAX am letzten Handelstag leicht im Plus, 24.370 Punkte.
    • US-Börsen schwächer, Nasdaq 100 verliert 0,46 Prozent.
    • Asien uneinheitlich, Nikkei 225 fällt, China steigt.
    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick - Leichte Kursgewinne erwartet
    FRANKFURT (dpa-AFX)
    ------------------------------------------------------------------------------- AKTIEN
    -------------------------------------------------------------------------------

    DEUTSCHLAND: - LEICHTE KURSGEWINNE - Am letzten Börsentag des Jahres dürfte sich am deutschen Aktienmarkt nicht mehr viel tun. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Dienstag zwei Stunden vor dem Auftakt auf 24.370 Punkte, was ein Plus von weniger als 0,1 Prozent bedeutet. Der Handelstag ist verkürzt: Um 14 Uhr werden die Bücher für dieses Jahr final geschlossen. Nach einem Anstieg um mehr als 22 Prozent bleiben viele Anleger der Börse zwischen den Jahren fern. Das Jahr 2025 dürfte so als bestes Dax-Jahr seit 2019 zu Ende gehen - mit dem Rekord von 24.771 Punkten in Schlagweite. Das deutsche Kursbarometer hat 2025 deutlich besser abgeschnitten als der EuroStoxx und auch der US-Leitindex Dow Jones Industrial.

    USA: - VERLUSTE - Die US-Börsen haben sich am Montag gegen Ende eines starken Aktienjahres schwächer präsentiert. Im Technologiesektor standen vor allem Tesla unter Druck. Der Auswahlindex Nasdaq 100 sank um 0,46 Prozent auf 25.525,56 Punkte. Größere Sprünge trauen Beobachter den Börsen kurz vor dem Jahresende nicht mehr zu. Erfahrungsgemäß sind die Handelsumsätze zwischen Weihnachten und dem Jahreswechsel sehr gering. An den New Yorker Börsen wird bis Silvester regulär gehandelt.

    ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag unterschiedliche Richtungen eingeschlagen. In Tokio büßte der japanische Leitindex Nikkei 225 kurz vor dem Handelsende rund 0,2 Prozent ein. In China und Hongkong war die Stimmung etwas besser. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen legte zuletzt um rund 0,3 Prozent zu und der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gewann 0,8 Prozent.

    DAX 24.351,12 0,05%
    XDAX 24.360,99 0,09%
    EuroSTOXX 50 5.751,71 0,10%
    Stoxx50 4.893,32 0,02%

    DJIA 48.461,93 -0,51%
    S&P 500 6.905,74 -0,35%
    NASDAQ 100 25.525,56 -0,46%°

    ------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL
    -------------------------------------------------------------------------------

    RENTEN:

    Bund-Future 127,74 -0,05%°

    DEVISEN:

    Euro/USD 1,1776 0,04%
    USD/Yen 156,04 -0,01%
    Euro/Yen 183,79 0,02%°

    BITCOIN:

    Bitcoin 87.133 0,02%
    (USD, Bitstamp)°

    ROHÖL:

    Brent 61,93 -0,01 USD WTI 58,07 -0,01 USD°

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie

    Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,01 % und einem Kurs von 24.358 auf Lang & Schwarz (30. Dezember 2025, 07:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um -6,21 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,60 %.

    Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,30 Bil..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 407,83USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 247,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 500,00USD was eine Bandbreite von -46,26 %/+8,78 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
