    Mutares verkauft Conexus an ATS – Zukunftsweisende Partnerschaft

    Mutares treibt seine Portfolio-Strategie voran: Mit dem geplanten Verkauf von Conexus an ATS steht ein führender italienischer Energieinfrastruktur-Spezialisten vor dem nächsten Wachstumsschritt.

    Mutares verkauft Conexus an ATS – Zukunftsweisende Partnerschaft
    Foto: adobe.stock.com
    • Mutares SE & Co. KGaA hat eine Vereinbarung zum Verkauf von Conexus S.p.A. an ATS - Advance Technologies System unterzeichnet.
    • Conexus ist ein Anbieter für die Planung, den Bau und die Wartung von Energieinfrastrukturen in Italien mit einem Umsatz von 104 Mio. EUR und einem EBITDA von 8 Mio. EUR im Jahr 2024.
    • Der Abschluss der Transaktion wird für das erste Quartal 2026 erwartet, vorbehaltlich der Genehmigung gemäß dem italienischen Golden-Power-Regime.
    • Seit der Übernahme durch Mutares hat Conexus einen operativen Turnaround vollzogen und erfolgreich in die Märkte für Rechenzentren und private Anschlüsse expandiert.
    • Conexus pflegt langjährige Kundenbeziehungen in den Bereichen Niederspannung, Hochspannung und Rechenzentren, was eine solide Grundlage für weiteres Wachstum bietet.
    • Johannes Laumann, CIO von Mutares, äußerte sich positiv über den Erfolg der Investition in Conexus und die Umsetzung der Exit-Ziele.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht 2025, bei mutares ist am 28.04.2026.

    Der Kurs von mutares lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 29,80EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,19 % im Plus.
    14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 29,83EUR das entspricht einem Plus von +0,08 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.987,33PKT (+1,24 %).


    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken.
    Mutares verkauft Conexus an ATS – Zukunftsweisende Partnerschaft Mutares treibt seine Portfolio-Strategie voran: Mit dem geplanten Verkauf von Conexus an ATS steht ein führender italienischer Energieinfrastruktur-Spezialisten vor dem nächsten Wachstumsschritt.
