Mutares verkauft Conexus an ATS – Zukunftsweisende Partnerschaft
Mutares treibt seine Portfolio-Strategie voran: Mit dem geplanten Verkauf von Conexus an ATS steht ein führender italienischer Energieinfrastruktur-Spezialisten vor dem nächsten Wachstumsschritt.
Foto: adobe.stock.com
- Mutares SE & Co. KGaA hat eine Vereinbarung zum Verkauf von Conexus S.p.A. an ATS - Advance Technologies System unterzeichnet.
- Conexus ist ein Anbieter für die Planung, den Bau und die Wartung von Energieinfrastrukturen in Italien mit einem Umsatz von 104 Mio. EUR und einem EBITDA von 8 Mio. EUR im Jahr 2024.
- Der Abschluss der Transaktion wird für das erste Quartal 2026 erwartet, vorbehaltlich der Genehmigung gemäß dem italienischen Golden-Power-Regime.
- Seit der Übernahme durch Mutares hat Conexus einen operativen Turnaround vollzogen und erfolgreich in die Märkte für Rechenzentren und private Anschlüsse expandiert.
- Conexus pflegt langjährige Kundenbeziehungen in den Bereichen Niederspannung, Hochspannung und Rechenzentren, was eine solide Grundlage für weiteres Wachstum bietet.
- Johannes Laumann, CIO von Mutares, äußerte sich positiv über den Erfolg der Investition in Conexus und die Umsetzung der Exit-Ziele.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht 2025, bei mutares ist am 28.04.2026.
Der Kurs von mutares lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 29,80EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,19 % im Plus.
14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 29,83EUR das entspricht einem Plus von +0,08 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.987,33PKT (+1,24 %).
+1,19 %
+0,51 %
+4,77 %
+1,89 %
+22,42 %
+63,49 %
+98,48 %
+80,32 %
+229.130,77 %
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
