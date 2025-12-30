Gold im Plus +0,68 % binnen 24h

Gold zeigt sich fester:auf 4.364,93. Der Aufwärtstrend bleibt intakt und stützt die Erwartungen vieler Anleger.

Zur Veranschaulichung: Vor 1 Jahr notierte Gold bei 2.618,59USD. Aus einer Anlage von 10.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 4.364,93USD ein Wert von 16.669,0USD geworden – ein Gewinn von +66,69 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Gold im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Der Goldpreis ist in den letzten 14 Tagen um 5% gefallen, was einige als Gewinnmitnahmen und dünnen Handel zum Jahresende interpretieren. Während einige Nutzer an eine Erholung glauben, warnen andere vor einem "Crash" und verweisen auf technische Muster, die auf weitere Verluste hindeuten könnten.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Gold eingestellt.

Informationen zu Gold

Der Goldmarkt ist global und hochliquide. Preisbewegungen hängen von Angebot, Nachfrage und Finanzmärkten ab. Investoren schätzen Gold als Wertaufbewahrungsmittel, während es zugleich als Rohstoff in Schmuck und Technologie genutzt wird. Wechselkurse und Renditen von Staatsanleihen haben starken Einfluss auf den Kurs.

Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.