Newmont im Fokus

Solche Kursrückgänge werden von Anlegern häufig als mögliche Einstiegschance betrachtet – vor allem dann, wenn die langfristigen Aussichten weiterhin positiv eingeschätzt werden. Bei Newmont liegen mögliche Unterstützungsbereiche bei 91,92, 83,11 und etwa 76,00 US-Dollar. In diesen Zonen könnte sich der Kurs stabilisieren, bevor ein neuer Anlauf nach oben startet.

Der Rückgang bei den Edelmetallpreisen hat sich auch auf die Aktien der Minenunternehmen ausgewirkt. Besonders deutlich war dies bei Newmont, einem der weltweit größten Goldproduzenten. Nachdem die Aktie zuvor ein wichtiges Hoch aus dem Jahr 2022 überwunden hatte und kurz vor Weihnachten auf 106,34 US-Dollar gestiegen war, kam es zuletzt zu einem Rücksetzer unter die Marke von 100,00 US-Dollar.

Langfristig bleibt das übergeordnete Ziel der Aktie oberhalb des früheren Ausbruchsniveaus bestehen. Gelingt es Newmont, den positiven Trend wieder aufzunehmen, rückt ein Kursbereich um etwa 124,82 US-Dollar in den Blick.

Trading-Strategie:

1. Long-Einstieg bei 91,92/83,11 und 76,00 US-Dollar prüfen. Kursziel bei 124,82 US-Dollar.

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Newmont Corp. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU23RS Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,09 - 2,10 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 75,3159 US-Dollar Basiswert: Newmont Corp. KO-Schwelle: 75,3159 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 99,93 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 4,04 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU6JDB Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,65 - 1,66 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 118,7775 US-Dollar Basiswert: Newmont Corp. KO-Schwelle: 118,7775 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 99,93 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 5,09 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.