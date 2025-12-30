MDAX zeigt erste Anzeichen einer Erholung

Langfristig könnte der MDAX dann wieder Kurs auf seine Rekordstände aus dem Jahr 2021 nehmen. Ein erstes größeres Etappenziel liegt dabei im Bereich von etwa 33.100 Punkten.

Diese entscheidende Trendlinie liegt aktuell bei rund 30.450 Punkten und wurde zu Wochenbeginn erstmals seit Oktober getestet. Ein klarer Anstieg darüber, bestätigt durch einen Tagesschlusskurs oberhalb dieses Niveaus, würde als starkes Signal gelten. In diesem Fall wären weitere Kursgewinne in Richtung 30.630 Punkte und später sogar bis zum bisherigen Jahreshoch bei rund 31.750 Punkten möglich.

Auf der anderen Seite bestehen kurzfristig weiterhin Risiken. Sollte der Index unter etwa 29.950 Punkte fallen, wäre Vorsicht angebracht. Noch kritischer würde es bei einem Rückgang unter den 50-Tage-Durchschnitt bei rund 29.300 Punkten. In diesem Fall könnten deutlichere Verluste bis in den Bereich von knapp 28.000 Punkten folgen.

Trading-Strategie:

1. Long-Positionen über 30.450 Punkten eröffnen. Stopp unter 29.850 Punkten platzieren. Kursziele bei 31.750/33.100 Punkten.

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

MDax Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DY986R Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,32 - 2,35 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 28.139,37 Punkte Basiswert: MDAX Index KO-Schwelle: 28.139,37 Punkte akt. Kurs Basiswert: 30.452,53 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 31.754 Punkte Hebel: 12,96 Kurschance: + 55 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DY9LNJ Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 2,43 - 2,46 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 32.846,70 Punkte Basiswert: MDax Index KO-Schwelle: 32.846,70 Punkte akt. Kurs Basiswert: 30.452,53 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 12,36 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

