Silberpreis schießt um +3,75 % hoch – jetzt 74,88 USD

Silber steigt innerhalb von 24 Stunden umauf 74,88. Die positive Stimmung unter Investoren sorgt für weiteres Kaufinteresse, das den Aufwärtstrend zusätzlich befeuert.

Zur Veranschaulichung: Vor 5 Jahren notierte Silber bei 26,32402USD. Aus einer Anlage von 5.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 74,88USD ein Wert von 14.222,9USD geworden – ein Gewinn von +184,46 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Silber im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend optimistisch, trotz Gewinnmitnahmen in Shanghai. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt einen Anstieg von 4%. Anleger halten Longpositionen, während einige eine Rückeroberung der 80 USD-Marke erwarten. Allerdings gibt es Bedenken bezüglich der großen Spanne zwischen Comex und Shanghai, was fundamentale Unsicherheiten aufwirft.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Silber eingestellt.

Informationen zu Silber

Über Jahrhunderte war Silber Zahlungsmittel und Wertanlage. Heute beeinflussen industrielle Innovationen, Minenproduktion und geopolitische Entwicklungen den Preis. Anleger sehen Silber zunehmend als nachhaltige Beimischung.

Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.