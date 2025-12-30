57 0 Kommentare Nota AI liefert KI-Optimierung für Exynos 2600 – Marktführer bei On-Device-KI

Mit dem Exynos 2600 vertieft Samsung die Partnerschaft mit Nota AI: Hochoptimierte, kompakte KI-Modelle sollen starke On-Device-Performance ganz ohne Cloud-Anbindung ermöglichen.

Nota AI hat eine Vereinbarung zur Lieferung seiner KI-Optimierungstechnologie für den mobilen Anwendungsprozessor Exynos 2600 von Samsung Electronics unterzeichnet.

Diese Zusammenarbeit folgt auf einen vorherigen Vertrag für den Exynos 2500 und belegt die technische Leistungsfähigkeit von Nota AIs Plattform.

Die Plattform kann die Größe von KI-Modellen um über 90 % reduzieren, ohne die Genauigkeit zu beeinträchtigen.

Nota AI wird an der Weiterentwicklung des Exynos AI Studio mitwirken, um generative KI-Modelle effizient auf dem Exynos 2600 zu unterstützen.

Die Automatisierung von Optimierungspipelines soll den Implementierungsprozess für Entwickler verbessern und eine leistungsfähige generative KI-Erfahrung ohne Cloud-Verbindung ermöglichen.

Nota AI bietet spezialisierte On-Device-KI-Lösungen für verschiedene Branchen und hat seine Wettbewerbsfähigkeit auf dem globalen Markt durch Integration in Produkte globaler Hersteller gestärkt.





