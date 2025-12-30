    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsUnternehmensnachrichtenvorwärtsNachricht
    Nota AI liefert KI-Optimierung für Exynos 2600 – Marktführer bei On-Device-KI

    Mit dem Exynos 2600 vertieft Samsung die Partnerschaft mit Nota AI: Hochoptimierte, kompakte KI-Modelle sollen starke On-Device-Performance ganz ohne Cloud-Anbindung ermöglichen.

    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Nota AI hat eine Vereinbarung zur Lieferung seiner KI-Optimierungstechnologie für den mobilen Anwendungsprozessor Exynos 2600 von Samsung Electronics unterzeichnet.
    • Diese Zusammenarbeit folgt auf einen vorherigen Vertrag für den Exynos 2500 und belegt die technische Leistungsfähigkeit von Nota AIs Plattform.
    • Die Plattform kann die Größe von KI-Modellen um über 90 % reduzieren, ohne die Genauigkeit zu beeinträchtigen.
    • Nota AI wird an der Weiterentwicklung des Exynos AI Studio mitwirken, um generative KI-Modelle effizient auf dem Exynos 2600 zu unterstützen.
    • Die Automatisierung von Optimierungspipelines soll den Implementierungsprozess für Entwickler verbessern und eine leistungsfähige generative KI-Erfahrung ohne Cloud-Verbindung ermöglichen.
    • Nota AI bietet spezialisierte On-Device-KI-Lösungen für verschiedene Branchen und hat seine Wettbewerbsfähigkeit auf dem globalen Markt durch Integration in Produkte globaler Hersteller gestärkt.






