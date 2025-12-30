Anleger alarmiert - Gold- und Silberpreise unter Druck: Droht der Absturz?

Was ist gestern eigentlich im Edelmetallsektor passiert?

Zum Jahresfinale bebt der Edelmetallsektor. Gold und Silber, aber auch Platin und Palladium mussten gestern Federn lassen. Die Angst vor einem Crash ist allgegenwärtig. Das Ende der Edelmetall-Rallye scheint nah. Nicht wenige Anleger und Investoren dürften sich daher fragen, ob gar ein Crash droht. Eine Bestandsaufnahme

Die Preise für Gold und Silber stürzten gestern ab. Vor allem den Silberpreis traf es heftig. Gewinnmitnahmen brachen sich Bahn. Die exponierten Preisniveaus hatten die Edelmetalle per se anfällig für Korrekturen gemacht. Nur ein Auslöser fehlte noch. Und dieser Auslöser könnten die kolportierten, aber vagen Ergebnisse des Treffens zwischen Trump und Selenskyj gewesen sein. Die vermeintlichen Fortschritte könnten den einen oder anderen zu einer Neueinschätzung des geopolitischen Risikos veranlasst haben; womöglich ein Holzweg.

Warum fiel der Rückgang der Gold- und Silberpreise so heftig aus?

Das Ausmaß der Preisrückgänge mag verunsichern, doch angesichts der immensen Preisanstiege ist der knackige Abverkauf vom Montag bislang nur der sprichwörtliche Sturm im Wasserglas. Ob der Marktenge entwickelte sich veritables Momentum. Ist die Herde erst einmal ins Laufen gekommen, ist sie nur schwer zu halten. Doch um den Rücksetzer einmal einzuordnen: Gold notiert aktuell bei 4.330 US-Dollar. Auf dem Preisniveau liegend ging das Edelmetall in die Weihnachtswoche. Silber notiert hingegen noch immer deutlich über dem Preisniveau zu Beginn der Weihnachtswoche.

Droht jetzt ein Absturz der Edelmetallpreise oder gar ein Crash?

Trotz taumelnder Gold- und Silberpreise sollte man unbedingt Ruhe zu bewahren. Es kann auch nicht schaden, die eigenen Absicherungsstrategien zu prüfen und ggf. anzupassen. Die fundamentalen Rahmenbedingungen sind jedoch weiterhin günstig. Das sollte den Einbruch begrenzen. Ein „richtiger“ Crash ist daher eher nicht zu erwarten. Die bisherigen Verluste sind bislang nur als eine Reaktion auf die Überhitzung zu bewerten. Mit weiteren Schwankungen muss allerdings gerechnet werden.

Ist der Abverkauf der Beginn der Trendwende und somit das Ende der Rallye?

Das große Bild ist noch immer intakt. Eine obere Trendwende ist nicht auszumachen. Fundamentale Preistreiber, wie der schwache US-Dollar, moderate Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen, anhaltende Käufe der Noten- und Zentralbanken sowie ein übergeordneter Anstieg der ETF-Bestände sind intakt. Wie in der letzten Gold-Kommentierung dargelegt, könnten physisch besicherte Gold-ETFs, der entscheidende Faktor für ein starkes 2026 sein. Zudem könnten geopolitische Spannungen (Stichwort Venezuela) und Zinssenkungen der Fed für weitere Preisschübe bei Gold und Silber sorgen.

Wie sollten jetzt Anleger und Investoren auf den Preissturz reagieren?

Man kann es salopp vielleicht so zusammenfassen – Ruhe bewahren, Absicherungsstrategien prüfen, aber auch den Sektor nach sich bietenden Chancen scannen. Auf mittlere und lange Sicht dürften größere Rücksetzer Kaufgelegenheiten kreieren. Bislang wurde während der zurückliegenden Rallye noch jede Schwäche gekauft. Unter fundamentalen und charttechnischen Aspekten hat sich an den Preiszielen für Gold und Silber nichts geändert - der Goldpreis hat die 5.000 US-Dollar fest im Blick, der Silberpreis die 100 US-Dollar.

Wie könnte es mit Barrick, Newmont & Co. weitergehen?

Die Aktienkurse der Produzenten reagierten bereits auf die knackigen Preisrückgänge der Edelmetalle. Kurzfristig muss mit weiteren Kursturbulenzen gerechnet werden. Die Gold-Silberproduzenten strotzen jedoch vor fundamentaler Stärke. Die Gewinne sprudeln, vorhandene Schulden konnten deutlich zurückgefahren werden, der free cash flow brummt. Gold- und Silberproduzenten, wie Barrick Mining, Newmont Corp oder Hecla Mining, Pan American Silver oder aber das Streaming-Unternehmen Wheaton Precious Metals stellen nach wie vor (exzellente) Alternativen zu Technologie- und Rüstungsaktien wie Nvidia, Palantir oder Rheinmetall und Renk dar.

Fazit - Ausblick

Die Gold- und Silberpreise könnten in den kommenden Wochen schwankungsfreudig bleiben. Ein Ende der Rallye ist indes noch nicht abzusehen. Die fundamentalen Rahmenbedingungen sind weiterhin günstig. Zudem sind wichtige charttechnische Unterstützungsbereiche und Trendlinien intakt. Solange Gold oberhalb von 3.800 US-Dollar notiert und Silber oberhalb von 54 US-Dollar, bleiben die übergeordneten Preisziele aktiv.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

