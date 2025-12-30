BERNSTEIN RESEARCH stuft DANONE auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Danone auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen. Im November hätten in der Konsumbranche die Lebensmittelproduzenten am stärksten zugelegt, schrieb Callum Elliott in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie unter Berufung auf Markterhebungen. Knapp dahinter folgten die Produzenten von Kosmetik und Körperpflegeprodukten. Danone verliere weiterhin bei Joghurt in Westeuropa erheblich an Marktanteilen./bek/laVeröffentlichung der Original-Studie: 29.12.2025 / 16:40 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.12.2025 / 16:40 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

