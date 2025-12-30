    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsChartanalysenvorwärtsNachricht

    Chance von 114,07 Prozent p.a.!

    Neben den Ankündigungen europäischer Staaten, in den kommenden Jahren Milliarden Euro in die Aufrüstung zu investieren, beeinflussen derzeit auch die Friedensgespräche den Aktienkurs von Rheinmetall. Nach der für den Kapitalmarkt eigenen Logik wirken sich Fortschritte in den Verhandlungen über den Ukrainekrieg negativ auf den Kurs von Rüstungsunternehmen wie Rheinmetall aus. Ein mit Spannung erwartetes Treffen zwischen dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und US-Präsident Donald Trump endete am Wochenende ohne greifbare Ergebnisse. Die Nachfrage nach Aktien von Rheinmetall wurde jedoch offenbar durch die Nachricht gedämpft, dass ein Telefonat zwischen US-Präsident Trump und Kremlchef Wladimir Putin in Moskau positiv bewertet wird.

    Zum Chart

    Der starke Kursanstieg in diesem Jahr hat die Aktie von Rheinmetall deutlich verteuert. Seit Ende Mai 2025 bewegt sich der Rüstungskonzern somit in einer Seitwärtsrange. Diese wird durch die Unterstützung bei 1.408,50 Euro und den Widerstand bei 2.008,00 Euro begrenzt, wobei der Widerstand dem Allzeithoch vom 3. Oktober 2025 entspricht. Seit dem Allzeithoch befindet sich die Aktie auf dem Rückzug, wobei die Unterstützungszone zwischen 1.408,50 Euro und 1.539,00 Euro den Sell-Off von Mitte November 2025 gebremst hat. In den folgenden Tagen konnte eine leichte Erholung über den Widerstand bei 1.539,00 Euro beobachtet werden. Auch der Prozess zur Markierung des neuen Allzeithochs bei 2.008,00 Euro, der bis zum 28. Mai 2025 zurückreicht, könnte einen erneuten Kursanstieg in diese Region bremsen. Die Entstehung eines neuen Allzeithochs wäre vermutlich auf eine deutliche Eskalation im Ukrainekrieg zurückzuführen. Auch eine Verschärfung des Konflikts um Taiwan sollte nicht außer Acht gelassen werden. Ein Friedensvertrag zwischen Russland und der Ukraine könnte die Rheinmetallaktie nach unten ausbrechen lassen. Aus heutiger Sicht liegt der Abschluss dieses Vertrages jedoch noch weit in der Zukunft, nachdem die US-Administration und Russland quasi eine Kapitulation von der Ukraine fordern.

    Rheinmetall AG (Tageschart in Euro)

    		Tendenz:

    Wichtige Chartmarken

    Widerstände: 1.539,00 // 2.008,00 Euro
    Unterstützungen: 1.408,50 // 1.263,50 Euro

    Fazit

    Mit einem Inline-Optionsschein, bezogen auf die Aktie der Rheinmetall AG (FD3MQ2), können risikofreudige Anleger einen maximalen Auszahlungsbetrag von 10,00 Euro erzielen. Dafür muss sich der Kurs bis einschließlich 20.03.26 durchgehend innerhalb der für den Inline-Optionsschein maßgeblichen Spanne zwischen 1.200,00 Euro auf der Unterseite und 2.550,00 Euro auf der Oberseite bewegen. Gerechnet vom Stand des Scheins am 29. Dezember 2025 um 20:00 Uhr (Briefkurs 7,98 Euro) würde dies einem annualisierten Kursgewinn von 114,07 Prozent entsprechen. Wird eine der beiden Knockout-Schwellen erreicht, tritt ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ein. Falls der Kurs unter den Supportbereich bei 1.263,50 Euro fällt oder über den Widerstand bei 2.464,00 Euro klettert, sollte zur Vermeidung eines Knockouts der vorzeitige Ausstieg aus der spekulativen Position erwogen werden. Der Preis des Inline-Optionsscheins reagiert während der Laufzeit darauf, ob die Wahrscheinlichkeit des Erreichens einer der beiden Schwellen zu- oder abnimmt.

    Inline-Optionsschein auf die Rheinmetall AG (Stand: 29.12.2025, 20:00 Uhr)

    Strategie für seitwärts gerichtete Kurse
    WKN: FD3MQ2 Typ: Inline-Optionsschein
    akt. Kurs: 7,68 / 7,98 Euro Emittent: Société Générale
    untere KO-Schwelle: 1.200,00 Euro Basiswert: Rheinmetall AG
    obere KO-Schwelle: 2.550,00 Euro akt. Kurs Basiswert: 1.526,00 Euro
    Laufzeit: 20.03.2026 Kursziel: 10,00 Euro
    Kurschance: + 114,07 % p.a.
    Quelle: Société Générale

    Interessenkonflikt

    Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

    Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Société Générale S.A. eingegangen ist.

    Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

    Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

    Haftungsausschluss

    Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

    ➡️ Zur Telegram-Gruppe: https://t.me/s/ik_invest
    Telegram Gruppen-Name: ik_invest





    Ingmar Königshofen
    Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

    ➡️ Zur Telegram-Gruppe: https://t.me/s/ik_invest
    Telegram Gruppen-Name: ik_invest

