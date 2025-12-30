    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMicrosoft AktievorwärtsNachrichten zu Microsoft
    Dstny-Microsoft-Teams-Integration ermöglicht 2025 445 Millionen Anrufe, während die Plattformakzeptanz weiter steigt

    Foto: Mark Lennihan - dpa

    Vollständig verwaltete UCaaS-Nutzung steigt im Jahresvergleich um 75 %, während Unternehmen auf Mobile-first-Kommunikation setzen

    BRÜSSEL, 30. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Dstny gab heute bekannt, im Jahr 2025 über seine Call2Teams-Middleware für Microsoft Teams 445 Millionen Anrufe ermöglicht zu haben, was die Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit seiner Geschäftskommunikationsplattform unterstreicht.

    Dstny Call2Teams Microsoft Integration

    Das Unternehmen verzeichnete zudem eine starke Nachfrage nach seinen Managed Services. Die Zahl der Hosted-UCaaS-Nutzer stieg im Jahresvergleich um 10 %, während vollständig verwaltete UCaaS um 75 % zulegten, was die Nachfrage nach flexiblen, reibungslosen Kommunikationstools widerspiegelt.

    Diese Meilensteine stärken Dstnys Position im Frost & Sullivan Frost Radar, das den Fokus des Unternehmens auf Innovation sowie einen kundenzentrierten Ansatz hervorhebt.

    „Fast eine halbe Milliarde Teams-Anrufe über unsere Plattform zeigen das Vertrauen, das unsere Kunden uns jeden Tag entgegenbringen", sagte Christian Hed, Leiter Marken- und Unternehmenskommunikation bei Dstny. „Unternehmen wollen eine Kommunikation, die einfach funktioniert, egal wo ihre Teams sind."

    Informationen zu Dstny

    Dstny sorgt dafür, dass hybrides Arbeiten tatsächlich funktioniert, indem es die Geschäftskommunikation über alle Grenzen hinweg vereinfacht – Geräte, Standorte, Teams und Anwendungen. Unsere Lösungen kombinieren eine auf Mobilgeräte ausgerichtete Architektur mit patentierter Technologie, um Sprache, Video und Messaging nahtlos in geschäftskritische Tools zu integrieren.

    Mit unserer KI-gestützten Plattform sowie der weltweit führenden Microsoft Teams-Integration ermöglichen wir über vier Millionen Nutzern in mehr als 80 Märkten, mühelos mit Kollegen und Kunden in Kontakt zu treten, unabhängig davon, von wo sie arbeiten.

    Dstny hat seinen Hauptsitz in Brüssel und ist in sieben europäischen Ländern mit mehr als 1000 Beschäftigten vertreten.

    Weitere Informationen finden Sie auf www.dstny.com.

    Medienkontakt: 
    Christian Hed, Leiter für Marken- und Unternehmenskommunikationn
    (Christian.hed@dstny.com)

    Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2849663/Dstny_Photo.jpg
    Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2849662/Dstny_Logo.jpg

    Dstny Logo

     



    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/dstny-microsoft-teams-integration-ermoglicht-2025-445-millionen-anrufe-wahrend-die-plattformakzeptanz-weiter-steigt-302647492.html



