BARCLAYS stuft APPLE INC auf 'Underweight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Apple nach der Auswertung aktueller Auslieferungszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 230 US-Dollar belassen. Die implizierten iPhone-Verkäufe in China seien im November stark geblieben, schrieb Tim Long in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Gründe für die kurzfristige Stärke seien wohl gestaffelte Markteinführungen und die Anpassung der Lagerbestände. Sein weiterhin skeptisches Votum basiere indes auf dem unsicheren Wachstumsumfeld, regulatorischen Risiken im Dienstleistungsbereich, einer undefinierten Strategie mit Blick auf Künstliche Intelligenz und einer hohen Bewertung der Aktien./la/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.12.2025 / 19:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.12.2025 / 20:01 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,26 % und einem Kurs von 232,1EUR auf Tradegate (30. Dezember 2025, 09:10 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Tim Long
Analysiertes Unternehmen: APPLE INC
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 230
Kursziel alt: 230
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
