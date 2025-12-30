Bernstein belässt Beiersdorf auf 'Outperform' - Ziel 129 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Beiersdorf Aktie

Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,06 % und einem Kurs von 93,12 auf Tradegate (30. Dezember 2025, 09:19 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Beiersdorf Aktie um +0,02 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,78 %.

Die Marktkapitalisierung von Beiersdorf bezifferte sich zuletzt auf 22,58 Mrd..

Beiersdorf zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8400 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 119,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 92,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 129,00EUR was eine Bandbreite von -0,82 %/+39,07 % bedeutet.