ANALYSE-FLASH
Bernstein belässt Beiersdorf auf 'Outperform' - Ziel 129 Euro
- Bernstein Research bewertet Beiersdorf mit "Outperform".
- Kursziel für Beiersdorf liegt bei 129 Euro.
- Lebensmittelproduzenten führend, Kosmetik folgt.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Outperform" mit einem Kursziel von 129 Euro belassen. Im November hätten in der Konsumbranche die Lebensmittelproduzenten am stärksten zugelegt, schrieb Callum Elliott in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie unter Berufung auf Markterhebungen. Knapp dahinter folgten die Produzenten von Kosmetik und Körperpflegeprodukten. Bei Beiersdorf seien die Preise gestiegen, die Volumina jedoch zurückgegangen./bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.12.2025 / 16:40 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.12.2025 / 16:40 / UTC
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Beiersdorf Aktie
Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,06 % und einem Kurs von 93,12 auf Tradegate (30. Dezember 2025, 09:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Beiersdorf Aktie um +0,02 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,78 %.
Die Marktkapitalisierung von Beiersdorf bezifferte sich zuletzt auf 22,58 Mrd..
Beiersdorf zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8400 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 119,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 92,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 129,00EUR was eine Bandbreite von -0,82 %/+39,07 % bedeutet.
Analyst: Bernstein
Kursziel: 129 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Beiersdorf - 520000 - DE0005200000
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Beiersdorf. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
vor 2 Std Aktien-Rating
vor 20 Min Aktien-Rating
auweia....bekommen ja ganz schön eins über gebrummt für die Gewinnwarnung