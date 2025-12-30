    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Börse Stuttgart / Boerse Stuttgart Group mit Rekordjahr 2025

    Foto: Siarhei - 356130783

    Boerse Stuttgart Group mit Rekordjahr 2025
    Stuttgart (ots) - In einem äußerst dynamischen Marktumfeld hat die Boerse Stuttgart Group 2025 wie im Vorjahr einen neuen Ertragsrekord erzielt. Sie war in allen strategischen Geschäftsfeldern sehr erfolgreich und hat ihren Weg des strukturellen Wachstums fortgesetzt. Wesentliche Kennzahlen im Kapitalmarkt- und Digitalgeschäft der sechstgrößten Börsengruppe in Europa entwickelten sich sehr positiv.

    "Im Kapitalmarktgeschäft konnten unsere Börsen in Deutschland, Schweden und der Schweiz das Handelsvolumen gegenüber dem Vorjahr um rund 17 Prozent steigern. Dabei erreichten die schwedische NGM und die schweizerische BX Swiss wie schon im Vorjahr neue Rekordwerte. An der NGM gab es zudem 19 neue Listings von Wachstumsunternehmen. Unser Broker EUWAX AG hat ebenfalls erneut hervorragende Ergebnisse erzielt. Unsere neuen ETCs EUWAX Gold Core und EUWAX Gold Traceable überzeugten Investoren mit exzellenter Handelbarkeit und attraktiver Kostenstruktur", sagt Dr. Matthias Voelkel, CEO der Boerse Stuttgart Group: "Unser Digitalgeschäft verzeichnete 2025 ebenfalls eine sehr gute Geschäftsentwicklung. Das Handelsvolumen mit Kryptowährungen war weiterhin auf hohem Niveau. Die Zahl der Retail-Kunden auf unseren Plattformen stieg auf 1,2 Millionen. Das Volumen der bei Boerse Stuttgart Digital treuhänderisch verwahrten Kryptowährungen erreichte 2025 in der Spitze rund 5,2 Milliarden Euro."

    Die Boerse Stuttgart Group ist 2025 auf ihrem strukturellen Wachstumspfad konsequent und erfolgreich vorangeschritten. Ein Schlüssel waren große institutionelle Partnerschaften. "In unserem Kapitalmarktgeschäft konnten wir unsere Zero-Fee-Angebote ausbauen und weitere internationale Partner in unserem Handelssegment Easy EUWAX und bei unserer regulierten Handelsplattform TradeREBEL begrüßen", sagt Voelkel: "Im Digitalgeschäft wurden wir 2025 Infrastrukturpartner der DekaBank im Kryptohandel, für deren institutionelle Kunden und beim Krypto-Angebot für die rund 50 Millionen Retail-Kunden der Sparkassen, Deutschlands größter Bankengruppe. Auch in Europa konnten wir weitere institutionelle Kunden für Kryptohandel und -verwahrung gewinnen, so zum Beispiel die italienische Großbank Intesa Sanpaolo und den slowenischen Broker Ilirika. Eine Grundlage war die MiCAR-Lizenz, die Boerse Stuttgart Digital als erster Krypto-Anbieter in Deutschland erhalten hat."

    Die Boerse Stuttgart Group hat 2025 tokenisierte Assets als drittes strategisches Geschäftsfeld etabliert. In der Schweiz erhielt BX Digital die erste Lizenz für ein DLT-Handelssystem und begann mit dem Onboarding erster Handelsteilnehmer. "Mit Seturion haben wir eine paneuropäische Abwicklungsplattform für tokenisierte Assets vorgestellt, die durch ihre offene Architektur nationale Silos überwindet. Seturion steht allen Marktteilnehmern in Europa offen, und wir werden die Plattform gemeinsam mit ihnen aufbauen und skalieren", so Voelkel.

    Der 2025 vorgestellte, neue Advisory Council der Boerse Stuttgart Group wurde mit sechs internationalen Top-Entscheidern besetzt. Sie begleiten künftig mit ihrer Erfahrung, ihrer unabhängigen Perspektive und ihren weitreichenden globalen Netzwerken die ambitionierte Wachstumsstrategie der Boerse Stuttgart Group und liefern Impulse zu wichtigen Zukunftsthemen.

    Pressekontakt:

    Boerse Stuttgart Group
    mailto:presse@boerse-stuttgart.de
    https://group.boerse-stuttgart.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/80210/6187535 OTS: Börse Stuttgart






