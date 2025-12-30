    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKirkstone Metals Registered AktievorwärtsNachrichten zu Kirkstone Metals Registered
    Kirkstone Metals gibt Absteckung des Douglas-River-Uranprojekts in der Athabasca-Region bekannt

    Das Uranprojekt Douglas River umfasst eine Fläche von etwa 1.326 Hektar und liegt am Rande der Carswell-Meteoriteneinschlag-Multiringstruktur, einem Gebiet, das für seine geologische Bedeutung und historische Uranaktivität bekannt ist. Das Konzessionsgebiet liegt etwa 7 Kilometer südlich der stillgelegten Uranmine Cluff Lake, in der zwischen 1980 und 2002 etwa 62 Millionen Pfund U₃O₈ gefördert wurden (CNSC, 2023).

     

    Das Erkundungsinteresse am Douglas River hat seine Grundlage in einer Reihe von leitfähigen Anomalien im Untergrund mit einer Gesamtlänge von mehr als 12 Kilometern, die von Cogema Resources Inc. nach einer 1994 durchgeführten elektromagnetischen Geotem-Untersuchung identifiziert wurden. Das Projekt ist über den Highway 955 und das dazugehörige lokale Wegenetz erreichbar.

     

    Das Uranprojekt Douglas River befindet sich etwa 15 Kilometer südlich der Gorilla Lake-Claims von Kirkstone. Mit der Hinzufügung von Douglas River verfügt Kirkstone nun über insgesamt 8.230,9 Hektar Mineralienkonzessionen im Bezirk Cluff Lake, die zusammen als Carswell Complex-Projekt bezeichnet werden. Eine Lagekarte, die Douglas River in Bezug auf das Gorilla Lake-Projekt und die umliegenden geologischen Merkmale zeigt, ist als Abbildung 1 unten enthalten.

     

    Clive Massey, President und CEO von Kirkstone, erklärte:

     

    „Der Erwerb des Douglas River-Projekts erweitert unsere Landposition in der Region Cluff Lake erheblich. Wir konzentrieren uns auf eine Region, die für ihre hochwertigen Lagerstätten bekannt ist. Durch den Erwerb von Projekten in der Nähe ehemaliger Förderstätten hoffen wir, das Risiko unserer Explorationsbemühungen im Vergleich zu „Greenfield“-Standorten zu verringern. Das Unternehmen beabsichtigt, eine weitere technische Überprüfung durchzuführen und zu bestimmen, wie im Rahmen des umfassenderen Carswell Complex-Projekts am besten vorgegangen werden soll.“

