Wirtschaft
Dax startet am letzten Handelstag des Jahres kaum verändert
Zum Abschluss des Jahres findet am Montag nur ein verkürzter Handel statt, mit großen Aktivitäten oder Portfolio-Umschichtungen wird nicht mehr gerechnet. Traditionell zählt der 30. Dezember zu den umsatzschwächsten Handelstagen des Börsenjahres.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagmorgen etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1770 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8496 Euro zu haben.
Der Ölpreis stieg unterdessen leicht: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 61,97 US-Dollar; das waren 3 Cent oder 0,1 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Community Beiträge zu Rheinmetall - 703000 - DE0007030009
Ich bin seit mehr als 40 Jahren an der Börse aktiv, seit mehr als 15 Jahren halte ich auch RHM Aktien und immer wieder Call OS von RHM.
- Die Umsätze bei RHM werden zu mehr als 50% mit technischem Gerät und Produkten gemacht, die in eher kleinen Serien, manchmal sogar als Einzelstücke gemacht werden. Diese Produkte zu skalieren ist schwierig, oft zeitraubend und führt nicht automatisch zu einem Treibstoff für den Kurs.
- Anders dagegen verhielt es sich mit den Erlösen für Munition. Der kluge Schachzug von AP zu Beginn des Ukrainekrieges den spanischen Mitbewerber zu erwerben und zudem noch sehr stark in eigene Kapazitäten zu investieren, der hat den Kurs zurecht explodieren lassen. Da wird das meiste Geld verdient!
- Nicht zu unterschätzen dürfte in der Zukunft auch das Servicegeschäft werden und bleiben. Je vielseitiger und technologisch anspruchsvoller die Produktpalette des "Systemlieferanten" RHM sich entwickelt, umso größer sind nämlich die Chancen auch mit Ersatzteilen und Serviceleistungen in Zukunft sehr gutes Geld zu verdienen. Doch auch in diesem Sektor, den ich auf zukünftig 25% des Umsatzes schätze, ist die Skalierung der Umsätze wahrlich kein Selbstläufer. Da wo Software- und digitale Leistungen im Vorderrund stehen, ist das u.U. sehr attraktiv, bei dem Austausch von Panzerketten kann das sich aber anders darstellen.
Hatte schon den "Glauben" (in ", denn glauben heißt nicht mehr als nichts wissen) verloren dass es noch vernünftig denkende Menschen gibt.
Die Hauptversammlung im Mai 2026 bietet zwei entscheidende Impulse: Die Erwartung einer erhöhten Dividende (getrieben durch den Gewinnsprung) festigt die Position bei langfristigen Anlegern. Bei Kursregionen weit über 1.500 Euro wird zudem das Thema Aktiensplit immer wahrscheinlicher. Ein Split macht das Papier optisch wieder attraktiv für die breite Masse und sorgt oft für ein Momentum, das den Kurs nachhaltig beflügeln kann.