Dax startet am letzten Handelstag des Jahres kaum verändert

Ich bin seit mehr als 40 Jahren an der Börse aktiv, seit mehr als 15 Jahren halte ich auch RHM Aktien und immer wieder Call OS von RHM.





Irgendwie finde ich die hier stattfindende Diskussion zuletzt immer weniger erbaulich, da werden Gefühle, Stimmungen, Moral und Hass auf Analysten in einen Topf geworfen, kurzfristige Spekulanten rühren diese Suppe um und glauben ernsthaft, sie wären so in der Lage dem Kurs eine neue Richtung zu verpassen.

Ausgehend von meiner Anleger- und Lebenserfahrung möchte ich da manchmal schreien - ich lasse es, denn die, die es hören sollten, wollen das doch gar nicht.





Nun zu den Perspektiven der Aktie aus meiner Sicht:





Angesichts der sehr guten Auftragsperspektiven wird es auch in den kommenden 5 Jahren viele positive Einflüsse auf den Umsatz und die Erträge geben. Da die Auftraggeber heute in erster Linie (und das ganz überwiegend!) Nato Länder sind, die sich gar nicht in einem Krieg befinden, ist die Abhängigkeit von der Entwicklung des Ukraine Kriegs - in einer ersten Näherung - sicher viel kleiner als hier die typischen Trader und Spekulanten erwarten bzw. glauben. Ich bleibe deshalb bullish, ja ich erwarte auch sichere und nachhaltige Kurse jenseits der 2.000€ schon im kommenden Jahr.





Aber es gibt einen fundamentalen Aspekt für jeden Investor, der hier m.W. gar nicht diskutiert wurde, den es aber zu beachten gilt:

Die Umsätze bei RHM werden zu mehr als 50% mit technischem Gerät und Produkten gemacht, die in eher kleinen Serien, manchmal sogar als Einzelstücke gemacht werden. Diese Produkte zu skalieren ist schwierig, oft zeitraubend und führt nicht automatisch zu einem Treibstoff für den Kurs. Anders dagegen verhielt es sich mit den Erlösen für Munition. Der kluge Schachzug von AP zu Beginn des Ukrainekrieges den spanischen Mitbewerber zu erwerben und zudem noch sehr stark in eigene Kapazitäten zu investieren, der hat den Kurs zurecht explodieren lassen. Da wird das meiste Geld verdient! Nicht zu unterschätzen dürfte in der Zukunft auch das Servicegeschäft werden und bleiben. Je vielseitiger und technologisch anspruchsvoller die Produktpalette des "Systemlieferanten" RHM sich entwickelt, umso größer sind nämlich die Chancen auch mit Ersatzteilen und Serviceleistungen in Zukunft sehr gutes Geld zu verdienen. Doch auch in diesem Sektor, den ich auf zukünftig 25% des Umsatzes schätze, ist die Skalierung der Umsätze wahrlich kein Selbstläufer. Da wo Software- und digitale Leistungen im Vorderrund stehen, ist das u.U. sehr attraktiv, bei dem Austausch von Panzerketten kann das sich aber anders darstellen.





Nun zu meinem Fazit:

Ja, Rheinmetall wird weiter und vorerst kräftig wachsen. Die Entwicklung der Gewinne wird dabei für den Kurs die weitaus größte Rolle spielen, und diese wird m.E. in hohem Maße von den leicht skalierbaren Geschäftsfeldern mit hohem Gewinnpotential abhängen. Dazu gehört heute vor allem die Artilleriemunition.





Wenn der Ukrainekrieg aber endet besteht hier die Gefahr, dass die Bevorratungsabsichten der Natokunden auf mittlere Sicht schwächeln könnten. Und das wäre ein Trend, der Kurse jenseits der 2.500/3.000€ unwahrscheinlicher werden lassen könnte. Dieser Effekt ist m.E. das, was die Volatilität der Kurse derzeit beflügelt. Aber ganz sicher nicht die Träumereien von dreistelligen Kursen rechtfertigt.