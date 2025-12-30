Preisoffensive in China: Jetzt reagieren Novo Nordisk und Eli Lilly!

Novo Nordisk und Eli Lilly senken in China die Preise für ihre gefragten Adipositasmedikamente Wegovy und Mounjaro. Novo Nordisk bestätigt gegenüber Reuters die Anpassung. Das Unternehmen sagt: "Wir können bestätigen, dass wir unsere Preise für Wegovy in China anpassen." Details nennt der Konzern nicht. Das chinesische Wirtschaftsmedium Yicai berichtet jedoch, dass die Listenpreise für die beiden höchsten Dosierungen in einigen Provinzen um 48 Prozent gefallen sind. Sie liegen dort nun bei 987 Yuan und 1.284 Yuan (119,70 Euro und 155,72 Euro) pro Monat.

Novo Nordisk erklärt, der Schritt solle Patienten entlasten. Der Konzern sagt: "Wir glauben, dass diese Preisanpassung in China dazu beitragen wird, die Behandlungsbelastung für Patienten weiter zu verringern und ihre Lebensqualität zu verbessern." Eli Lilly reagierte auf Anfragen von Reuters nicht sofort. Doch Hinweise aus China deuten ebenfalls auf deutliche Preissenkungen hin. Ein Krankenhaus in Nanjing spricht von sinkenden Preisen ab dem 1. Januar. Die Plattform des Essenslieferers Meituan listet einen 10-Milligramm-Pen von Mounjaro bei rund 445 Yuan statt zuvor 2.180 Yuan. Das entspricht 53,98 Euro.

Riesiger Bedarf, harter Konkurrenzkampf

Der Druck wächst, weil China zu einem der größten Märkte für Gewichtsreduktionsmedikamente wird. Mehr als 65 Prozent der rund 1,4 Milliarden Einwohner könnten bis 2030 übergewichtig oder fettleibig sein. Gleichzeitig entsteht starker Wettbewerb. Lokale Hersteller wie CSPC Pharmaceutical Group und Hangzhou Jiuyuan Genetic Biopharmaceutical entwickeln eigene Wirkstoffe. Zudem läuft das China-Patent auf Semaglutid, den Wirkstoff von Wegovy, im Jahr 2026 aus.

Globaler Preistrend

China ist nicht der erste Markt mit deutlich niedrigeren Preisen. Novo Nordisk hat Wegovy in Indien bereits um bis zu 37 Prozent verbilligt. In den Vereinigten Staaten senkten Novo Nordisk und Eli Lilly im November ebenfalls Preise, um stärker auf Selbstzahler zuzugehen.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion