ANALYSE-FLASH
Bernstein belässt Henkel auf 'Market-Perform' - Ziel 85,88 Euro
- Bernstein stuft Henkel auf "Market-Perform" ein.
- Kursziel für Henkel liegt bei 85,88 Euro.
- Lebensmittelproduzenten wuchsen im November stark.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 85,88 Euro belassen. Im November hätten in der Konsumbranche die Lebensmittelproduzenten am stärksten zugelegt, schrieb Callum Elliott in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie unter Berufung auf Markterhebungen. Knapp dahinter folgten die Produzenten von Kosmetik und Körperpflegeprodukten. Bei Henkel basiere das Wachstum auf den Volumina./bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.12.2025 / 16:40 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.12.2025 / 16:40 / UTC
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Henkel VZ Aktie
Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,43 % und einem Kurs von 69,42 auf Tradegate (30. Dezember 2025, 09:35 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Henkel VZ Aktie um -0,26 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,06 %.
Die Marktkapitalisierung von Henkel VZ bezifferte sich zuletzt auf 12,38 Mrd..
Henkel VZ zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9600 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 82,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 92,00EUR was eine Bandbreite von -6,42 %/+32,45 % bedeutet.
Er knobelt eben schon zu lange bei Henkel. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gif
Frau Bagel-Trah wird von der Realität eingeholt werden. Die Wirtschaft in den USA wird anziehen, deren Unternehmen entsprechend erfolgreich sein. Hinzu kommen die Zölle aus der EU. Die links-grüne Phrasen werden nicht nur dort unpopulär werden, sondern auch hier in der EU. Vor allem bei der Bevölkerung, die ja besonders von dem Klimawahnsinn betroffen sind. Die Inflation hat mächtig angezogen. Es ist schon Wahnsinn was eine große Packung Persil im Supermarkt kostet, unter 20 € kommt man da nicht mehr weg.