Börsenstart Europa - 30.12. - FTSE Athex 20 stark +1,94 %

Der MDAX bewegt sich bei 30.472,99 PKT und steigt um +0,06 %. Top-Werte: HENSOLDT +1,81 %, RENK Group +1,48 %, AUMOVIO +1,15 % Flop-Werte: Fielmann -1,66 %, Carl Zeiss Meditec -1,52 %, Hugo Boss -0,87 %

Der DAX bewegt sich bei 24.367,07 PKT und steigt um +0,01 %. Top-Werte: Rheinmetall +2,52 %, Commerzbank +1,36 %, Infineon Technologies +1,18 % Flop-Werte: BMW -0,80 %, Siemens Energy -0,70 %, Symrise -0,62 %

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!

Der TecDAX bewegt sich bei 3.603,52 PKT und steigt um +0,06 %.

Top-Werte: HENSOLDT +1,81 %, Infineon Technologies +1,18 %, United Internet +0,47 %

Flop-Werte: Carl Zeiss Meditec -1,52 %, Ottobock -1,33 %, Draegerwerk -1,08 %

Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:52) bei 5.762,41 PKT und steigt um +0,22 %.

Top-Werte: Rheinmetall +2,52 %, UniCredit +1,86 %, Infineon Technologies +1,18 %

Flop-Werte: Wolters Kluwer -1,14 %, BMW -0,80 %, EssilorLuxottica -0,77 %

Der ATX steht aktuell (09:59:54) bei 5.287,54 PKT und steigt um +0,51 %.

Top-Werte: VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe +1,61 %, Erste Group Bank +1,59 %, STRABAG +1,27 %

Flop-Werte: Wienerberger -1,19 %, OMV -0,63 %, CA-Immobilien-Anlagen -0,35 %

Der SMI bewegt sich bei 13.229,02 PKT und fällt um -0,16 %.

Top-Werte: Kuehne + Nagel International +0,52 %, ABB +0,17 %, Lonza Group +0,17 %

Flop-Werte: Sika -0,88 %, Holcim -0,76 %, Swiss Life Holding -0,43 %

Der CAC 40 steht bei 8.110,71 PKT und verliert bisher -0,05 %.

Top-Werte: Societe Generale +0,84 %, Thales +0,73 %, STMicroelectronics +0,73 %

Flop-Werte: EssilorLuxottica -0,77 %, Schneider Electric -0,67 %, Eiffage -0,56 %

Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (09:59:26) bei 2.864,98 PKT und steigt um +0,03 %.

Top-Werte: Nordea Bank Abp +0,68 %, Telefon L.M.Ericsson (B) +0,66 %, Swedbank Shs(A) +0,61 %

Flop-Werte: H & M Hennes & Mauritz (B) -0,44 %, Essity Registered (B) -0,23 %, Securitas Shs(B) -0,20 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 5.250,00 PKT und steigt um +1,94 %.

Top-Werte: HELLENiQ ENERGY Holdings +1,37 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction +0,63 %, Hellenic Telecommunications Organizations +0,51 %

Flop-Werte: Viohalco -2,13 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -1,60 %, Public Power -1,39 %