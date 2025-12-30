Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 30.12. - FTSE Athex 20 stark +1,94 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX bewegt sich bei 24.367,07 PKT und steigt um +0,01 %.
Top-Werte: Rheinmetall +2,52 %, Commerzbank +1,36 %, Infineon Technologies +1,18 %
Flop-Werte: BMW -0,80 %, Siemens Energy -0,70 %, Symrise -0,62 %
Der MDAX bewegt sich bei 30.472,99 PKT und steigt um +0,06 %.
Top-Werte: HENSOLDT +1,81 %, RENK Group +1,48 %, AUMOVIO +1,15 %
Flop-Werte: Fielmann -1,66 %, Carl Zeiss Meditec -1,52 %, Hugo Boss -0,87 %
Der TecDAX bewegt sich bei 3.603,52 PKT und steigt um +0,06 %.
Top-Werte: HENSOLDT +1,81 %, Infineon Technologies +1,18 %, United Internet +0,47 %
Flop-Werte: Carl Zeiss Meditec -1,52 %, Ottobock -1,33 %, Draegerwerk -1,08 %
Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:52) bei 5.762,41 PKT und steigt um +0,22 %.
Top-Werte: Rheinmetall +2,52 %, UniCredit +1,86 %, Infineon Technologies +1,18 %
Flop-Werte: Wolters Kluwer -1,14 %, BMW -0,80 %, EssilorLuxottica -0,77 %
Der ATX steht aktuell (09:59:54) bei 5.287,54 PKT und steigt um +0,51 %.
Top-Werte: VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe +1,61 %, Erste Group Bank +1,59 %, STRABAG +1,27 %
Flop-Werte: Wienerberger -1,19 %, OMV -0,63 %, CA-Immobilien-Anlagen -0,35 %
Der SMI bewegt sich bei 13.229,02 PKT und fällt um -0,16 %.
Top-Werte: Kuehne + Nagel International +0,52 %, ABB +0,17 %, Lonza Group +0,17 %
Flop-Werte: Sika -0,88 %, Holcim -0,76 %, Swiss Life Holding -0,43 %
Der CAC 40 steht bei 8.110,71 PKT und verliert bisher -0,05 %.
Top-Werte: Societe Generale +0,84 %, Thales +0,73 %, STMicroelectronics +0,73 %
Flop-Werte: EssilorLuxottica -0,77 %, Schneider Electric -0,67 %, Eiffage -0,56 %
Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (09:59:26) bei 2.864,98 PKT und steigt um +0,03 %.
Top-Werte: Nordea Bank Abp +0,68 %, Telefon L.M.Ericsson (B) +0,66 %, Swedbank Shs(A) +0,61 %
Flop-Werte: H & M Hennes & Mauritz (B) -0,44 %, Essity Registered (B) -0,23 %, Securitas Shs(B) -0,20 %
Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 5.250,00 PKT und steigt um +1,94 %.
Top-Werte: HELLENiQ ENERGY Holdings +1,37 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction +0,63 %, Hellenic Telecommunications Organizations +0,51 %
Flop-Werte: Viohalco -2,13 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -1,60 %, Public Power -1,39 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.