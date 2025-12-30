    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSchneider Electric AktievorwärtsNachrichten zu Schneider Electric

    Energy for all

    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    SINEXCEL setzt Nachhaltigkeitsverpflichtungen in die Tat um

    Energy for all - SINEXCEL setzt Nachhaltigkeitsverpflichtungen in die Tat um
    Foto: Philipp - stock.adobe.com

    SHENZHEN, China, 30. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- SINEXCEL (300693.SZ) hat seine zweimonatige globale ESG-Initiative erfolgreich abgeschlossen und damit seine Nachhaltigkeitsvision Energy for all in sinnvolle, messbare Maßnahmen umgesetzt, nachdem das Unternehmen im April dieses Jahres seine Nachhaltigkeitsstrategie vorgestellt hatte.

    Energy for All: SINEXCEL Turns Sustainability Commitments into Action

    Kleine Aktionen, messbare Wirkung

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Infineon Technologies AG!
    Long
    35,08€
    Basispreis
    0,25
    Ask
    × 14,87
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    39,22€
    Basispreis
    0,24
    Ask
    × 14,85
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Initiative erstreckte sich über sieben Länder und umfasste über 80 Mitarbeiter und Partner. Sie vereinte die Bemühungen in vier Schlüsselbereichen: Bildung, Umwelt, Entwicklung und Gesundheit.

    Durch kohlenstoffarme Aktionen gingen die Teilnehmer über 378.000 Schritte und entfernten 60 kg Abfall, was zu einer geschätzten Reduzierung der CO₂-Emissionen von 52 kg beitrug, was etwa 2,4 Jahren CO₂-Absorption durch einen Baum entspricht, was zeigt, wie sich einzelne Aktionen zu einer bedeutenden Veränderung summieren können.

    Wachstum durch Bildung fördern

    SINEXCEL unterstützte ein deutsches Jugend-Robotikteam mit über 80 Mitgliedern bei verschiedenen globalen Veranstaltungen und arbeitete gleichzeitig mit führenden Universitäten wie Tsinghua und Sichuan zusammen, um das Wissen und die Forschung im Bereich erneuerbare Energien in den Bereichen netzbildende Energiespeicherung und Stromqualitätstechnologien voranzutreiben.

    Technik und Natur in Einklang bringen

    In Zusammenarbeit mit Schneider Electric und Phoenix Contact förderte SINEXCEL im Rahmen dieser Initiative grüne Wanderungen, Müllsammelaktionen und umweltfreundliche Workshops, um die Verantwortung für die Umwelt über den Arbeitsplatz hinaus zu stärken.

    Nachhaltige Entwicklung durch Innovation vorantreiben

    In Zusammenarbeit mit Infineon hat SINEXCEL seine Lösungen in den Bereichen Speicherung und Stromqualität verbessert und damit die technologische Leistung im Einklang mit langfristigen Nachhaltigkeitszielen gesteigert.

    Förderung der Eingliederung und des Wohlbefindens im Gesundheitswesen

    In Europa, Nordamerika, APAC, Lateinamerika und dem Nahen Osten haben wir uns mit unseren globalen Teams ausgetauscht, um ihre Perspektiven zu erfahren und eine Kultur der Integration, der Fürsorge und des Engagements zu fördern.

    „Bei SINEXCEL ist „Energy for all" mehr als nur eine Initiative – es spiegelt unser Engagement für Nachhaltigkeit und die Werte wider, die wir als globale Gemeinschaft teilen. Von der Förderung junger Innovatoren bis hin zur Förderung eines umweltfreundlicheren Lebensstils im Büro und bei unseren Partnern zählt jede Maßnahme. Wir sind stolz darauf, wie wir unsere Vision in die Tat umsetzen, und werden uns auch weiterhin für Lösungen und Praktiken einsetzen, die eine nachhaltigere Zukunft für alle schaffen", so Celine Li, General Manager Branding & Marketing bei SINEXCEL.

    Durch seine Energy for all Nachhaltigkeitsvision setzt SINEXCEL die Nachhaltigkeitsphilosophie in die Praxis um, fördert die Zusammenarbeit, stärkt die Gemeinden und gestaltet eine nachhaltigere Zukunft für alle.

    Informationen zu SINEXCEL

    SINEXCEL wurde 2007 gegründet und ist ein Pionier im Bereich Energiespeicherung, EV-Ladetechnik und Lösungen für die Stromqualität. Mit einer installierten Speicherkapazität von 12 GW, 140.000 Ladestationen für Elektrofahrzeuge und fast 20 Millionen Ampere AHF arbeitet SINEXCEL mit Branchenführern wie EVE Energy und Schneider Electric zusammen, um Energiefreiheit zu ermöglichen.

    Kontakt: melody_yu@sinexcel.com 

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2851778/SINEXCEL.jpg

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/energy-for-all-sinexcel-setzt-nachhaltigkeitsverpflichtungen-in-die-tat-um-302650376.html



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Energy for all SINEXCEL setzt Nachhaltigkeitsverpflichtungen in die Tat um SHENZHEN, China, 30. Dezember 2025 /PRNewswire/ - SINEXCEL (300693.SZ) hat seine zweimonatige globale ESG-Initiative erfolgreich abgeschlossen und damit seine Nachhaltigkeitsvision Energy for all in sinnvolle, messbare Maßnahmen umgesetzt, nachdem …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     