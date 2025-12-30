    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    IAB

    Arbeitsmarkt stagniert

    IAB - Arbeitsmarkt stagniert
    Foto: Agentur für Arbeit (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Nürnberg (dts Nachrichtenagentur) - Das Arbeitsmarktbarometer des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) ist zuletzt leicht gesunken. Im Dezember 2025 liegt es mit einem Minus von 0,3 Punkten bei 100,1 Punkten nur noch minimal im positiven Bereich, wie das IAB am Dienstag mitteilte.

    Die Komponente zur Vorhersage der Arbeitslosigkeit in Deutschland liegt nach einem Rückgang von 0,2 Punkten im Dezember bei 99,9 Punkten. Damit ist bei der Arbeitslosigkeit aktuell keine klare Tendenz zu erkennen. Auch die Beschäftigungskomponente sinkt im Vergleich zum Vormonat um 0,3 Punkte und liegt im Dezember bei 100,3 Punkten.

    "Keine Schrumpfung, aber für Wachstum reicht es auch in 2026 vorerst nicht", sagte Enzo Weber, Leiter des Forschungsbereichs "Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen" beim IAB. "Auch nach drei Jahren Rezession bleibt die Beschäftigung insgesamt stabil. Aber die Industrie schrumpft weiter - eine Trendwende kann es hier nur mit durchgreifender Erneuerung geben", so Weber.


