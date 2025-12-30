Meta Platforms kauft KI-Agent Manus für über 2 Milliarden US-Dollar

Der Deal wurde demnach innerhalb von rund 10 Tagen abgeschlossen. Meta will den KI-Agenten Manus nicht nur weiter eigenständig vermarkten, sondern die Technologie auch direkt in eigene Produkte integrieren. Sämtliche bisherige Investoren, darunter der chinesische Internetkonzern Tencent Holdings, ZhenFund und HSG, werden im Zuge der Übernahme ausgekauft.

Nach Angaben aus mit der Transaktion vertrauten Kreisen wird das Unternehmen mit mehr als 2 Milliarden US-Dollar bewertet. Es handelt sich um eine seltene US-Übernahme eines asiatischen KI-Unternehmens – und um die nächste milliardenschwere Wette von Meta-Chef Mark Zuckerberg.

Die Übernahme erfolgt vor dem Hintergrund massiver Investitionen. Meta will in den kommenden drei Jahren hunderte Milliarden US-Dollar in Infrastruktur und KI-Entwicklung stecken.

Die Meta-Aktie reagierte in den ruhigen Handelstagen zwischen den Jahren kaum auf die Nachricht. Im laufenden Jahr hat die Aktie unter großen Schwankungen rund 13 Prozent hinzugewonnen.

Manus hatte Anfang des Jahres rasch an Bekanntheit gewonnen – auch im Umfeld des KI-Booms rund um DeepSeek. Der KI-Agent kann ohne menschliche Aufsicht Aufgaben erledigen, etwa Bewerbungen vorsortieren, Reisepläne erstellen oder Aktien analysieren. Für Unternehmenskunden wird der Dienst im Abonnement angeboten. Der annualisierte Umsatz lag zuletzt bei rund 125 Millionen US-Dollar – ein Faktor, der Meta schneller als andere KI-Projekte Erlöse liefern könnte.

Hinter Manus steht die Butterfly Effect Pte, die ursprünglich in China gegründet wurde und später nach Singapur umzog. Noch Anfang des Jahres sammelte das Unternehmen frisches Kapital zu einer Bewertung von rund 500 Millionen US-Dollar ein, angeführt vom US-Risikokapitalgeber Benchmark. Mit dem aktuellen Deal hätte sich der Wert der Start-Ups in diesem Jahr vervierfacht.

Meta verfügt bereits über den eigenen Chatbot Meta AI, der beispielsweise auch in WhatsApp integriert ist. Mit Manus setzt der Konzern nun stärker auf sogenannte KI-Agenten – ein Ansatz, der den Facebook-Mutterkonzern im KI-Rennen wieder ganz nach vorne bringen soll.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 558,8EUR auf Tradegate (30. Dezember 2025, 11:05 Uhr) gehandelt.





