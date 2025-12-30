    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSalzgitter AktievorwärtsNachrichten zu Salzgitter

    AKTIEN IM FOKUS

    121 Aufrufe 121 0 Kommentare 0 Kommentare

    Alzchem setzt sich von Salzgitter ab in der SDax-Jahreswertung

    Für Sie zusammengefasst
    • Alzchem-Aktie steigt um 4,2% auf 153 Euro.
    • Jahresplus von Alzchem nun bei 168 Prozent.
    • Salzgitter-Aktien stagnieren bei 156 Prozent.
    AKTIEN IM FOKUS - Alzchem setzt sich von Salzgitter ab in der SDax-Jahreswertung
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Rennen um den zweiten Platz in der SDax-Jahreswertung scheint am Dienstag die Alzchem-Aktie zu gewinnen. Die Titel des Spezialchemiekonzerns fielen im Kleinwerte-Index positiv auf, indem sie um 4,2 Prozent auf 153 Euro stiegen und ihr Jahresplus auf 168 Prozent ausweiteten.

    Damit bauten sie in der Jahreswertung einen deutlichen Puffer auf zum Stahlkonzern Salzgitter, mit dem das Rennen bis zuletzt eng war. Die Salzgitter-Aktien bewegten sich am Dienstag auf Vortagsniveau. Ihr Jahresplus beträgt gut 156 Prozent.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Salzgitter AG!
    Short
    42,87€
    Basispreis
    0,29
    Ask
    × 14,45
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    38,27€
    Basispreis
    0,27
    Ask
    × 14,45
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Alzchem war 2025 sehr gefragt wegen der Rüstungs-Fantasie. Das Unternehmen produziert mit Nitroguanidin einen Grundstoff für Sprengstoffe. Davon angetrieben hatten die Aktien Anfang November über 167 Euro ein Langzeithoch erreicht, von dem sie bis Mitte Dezember etwas zurückgekommen waren. Es folgte eine Erholungsrally./tih/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Salzgitter Aktie

    Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,24 % und einem Kurs von 40,90 auf Tradegate (30. Dezember 2025, 09:41 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Salzgitter Aktie um +1,40 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,44 %.

    Die Marktkapitalisierung von Salzgitter bezifferte sich zuletzt auf 2,43 Mrd..

    Salzgitter zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8400 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 32,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 22,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 50,00EUR was eine Bandbreite von -45,60 %/+23,64 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Salzgitter - 620200 - DE0006202005

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Salzgitter. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIEN IM FOKUS Alzchem setzt sich von Salzgitter ab in der SDax-Jahreswertung Das Rennen um den zweiten Platz in der SDax-Jahreswertung scheint am Dienstag die Alzchem-Aktie zu gewinnen. Die Titel des Spezialchemiekonzerns fielen im Kleinwerte-Index positiv auf, indem sie um 4,2 Prozent auf 153 Euro stiegen und ihr …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     