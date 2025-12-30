Alzchem setzt sich von Salzgitter ab in der SDax-Jahreswertung

Ja - kann man so sehen. Allerdings dürften wir als Außenstehende alle nicht wissen, was hier im Hintergrund mit der Aktie wirklich abgeht.





Wir sehen den Rekordkurs bei der Aktie der Aurubis AG und eine Vielzahl an gemeldeten Akteuren mit einer rekordhohen Anteilshöhe - oft über Derivate. Ich blicke da gar nicht mehr durch. Hoffentlich wissen da alle was sie tun und es sind nicht Aktien schon mehrfach veroptioniert. Ich habe davon keine Ahnung.





Bei der Aktie der Salzgitter AG sind mindestens Goldman Sachs und die Bank of America auch mit Derivaten und Aktien aktiv. Auch hier bezogen auf den Streubesitz mit erstaunlichen Anteilen. Die GP Gruppe reduzierte um ca. 14 % Stimmenanteil außerbörslich - deren Verbleib ist unklar. Es sollen o.g. Banken und andere bzw. Fonds die Abnehmer gewesen sein. Für den Verbleib der letzten 8 % bisher keine Meldung. Der Aufsichtsratsvorsitz ist weiter nicht besetzt.





TKSE und Jindal Steel. Am Samstag die Meldung zu KlöCo. Analysten schrauben die Kursziele massiv hoch wegen CBAM, den geplanten neuen EU Importregeln, Infrastruktur- und Verteidigungsausgaben. Es gibt plötzlich eine positive Sichtweise auf die Aktien, die zuvor jahrelang in den Keller geredet wurden.





REIN VON DEN FUNDAMENTALEN DATEN wären auch 40 oder gar 50 Euro nicht teuer für die Aktien der Salzgitter AG. DIe Börse hat ihre eigene Dynamik - siehe Rheinmetall. Wenn sich die Salzgitter AG zu einem kleinen Teil als Systemlieferant im Verteidigungssektor positioniert, dann können die Auswirkungen an der Börse WEIT über diesen Effekt hinausgehen. Wenn das dann noch mit einer sehr positiven Entwicklung beim Stahlpreis und beim Stahlabsatz für z.B. die Autoindustrie einhergeht, dann kann die Aktie im Hype auch über 100 Euro notieren.





Insofern relativiert sich der Anstieg von ca. 30 auf ca. 40 Euro. Irgendwann muss der Vorsitz im Aufsichtsrat wieder besetzt werden.