AKTIEN IM FOKUS
Alzchem setzt sich von Salzgitter ab in der SDax-Jahreswertung
- Alzchem-Aktie steigt um 4,2% auf 153 Euro.
- Jahresplus von Alzchem nun bei 168 Prozent.
- Salzgitter-Aktien stagnieren bei 156 Prozent.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Rennen um den zweiten Platz in der SDax-Jahreswertung scheint am Dienstag die Alzchem-Aktie zu gewinnen. Die Titel des Spezialchemiekonzerns fielen im Kleinwerte-Index positiv auf, indem sie um 4,2 Prozent auf 153 Euro stiegen und ihr Jahresplus auf 168 Prozent ausweiteten.
Damit bauten sie in der Jahreswertung einen deutlichen Puffer auf zum Stahlkonzern Salzgitter, mit dem das Rennen bis zuletzt eng war. Die Salzgitter-Aktien bewegten sich am Dienstag auf Vortagsniveau. Ihr Jahresplus beträgt gut 156 Prozent.
Alzchem war 2025 sehr gefragt wegen der Rüstungs-Fantasie. Das Unternehmen produziert mit Nitroguanidin einen Grundstoff für Sprengstoffe. Davon angetrieben hatten die Aktien Anfang November über 167 Euro ein Langzeithoch erreicht, von dem sie bis Mitte Dezember etwas zurückgekommen waren. Es folgte eine Erholungsrally./tih/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Salzgitter Aktie
Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,24 % und einem Kurs von 40,90 auf Tradegate (30. Dezember 2025, 09:41 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Salzgitter Aktie um +1,40 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,44 %.
Die Marktkapitalisierung von Salzgitter bezifferte sich zuletzt auf 2,43 Mrd..
Salzgitter zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8400 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 32,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 22,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 50,00EUR was eine Bandbreite von -45,60 %/+23,64 % bedeutet.
