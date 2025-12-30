    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMolina Healthcare AktievorwärtsNachrichten zu Molina Healthcare

    Molina Healthcare Aktie legt zu - 30.12.2025

    Am 30.12.2025 ist die Molina Healthcare Aktie, bisher, um +2,86 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Molina Healthcare Aktie.

    Molina Healthcare Aktie legt zu - 30.12.2025
    Foto: adobe.stock.com

    Molina Healthcare ist ein führender Anbieter von Managed-Care-Dienstleistungen für staatlich finanzierte Gesundheitsprogramme in den USA, spezialisiert auf Medicaid und Medicare. Hauptkonkurrenten sind UnitedHealth, Centene und Anthem. Molina's Stärke liegt in der Spezialisierung auf einkommensschwache Bevölkerungsgruppen.

    Molina Healthcare aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 30.12.2025

    Mit einer Performance von +2,86 % konnte die Molina Healthcare Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,00 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Molina Healthcare Aktie. Nach einem Plus von +1,00 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 145,53. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Obwohl sich die Molina Healthcare Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -11,91 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +4,10 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,38 %. Im Jahr 2025 gab es für Molina Healthcare bisher ein Minus von -48,32 %.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,03 % geändert.

    Molina Healthcare Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,10 %
    1 Monat +12,38 %
    3 Monate -11,91 %
    1 Jahr -48,41 %

    Informationen zur Molina Healthcare Aktie

    Es gibt 51 Mio. Molina Healthcare Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,51 Mrd.EUR € wert.

    Molina Healthcare Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Molina Healthcare Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Molina Healthcare Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Molina Healthcare

    +2,26 %
    +5,64 %
    +13,30 %
    -10,70 %
    -47,56 %
    -53,49 %
    -14,09 %
    +731,61 %
    ISIN:US60855R1005WKN:157781



    RSS-Feed abonnieren

    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
