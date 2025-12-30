Molina Healthcare Aktie legt zu - 30.12.2025

Mit einer Performance von +2,86 % konnte die Molina Healthcare Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,00 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Molina Healthcare Aktie. Nach einem Plus von +1,00 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 145,53€. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Molina Healthcare ist ein führender Anbieter von Managed-Care-Dienstleistungen für staatlich finanzierte Gesundheitsprogramme in den USA, spezialisiert auf Medicaid und Medicare. Hauptkonkurrenten sind UnitedHealth, Centene und Anthem. Molina's Stärke liegt in der Spezialisierung auf einkommensschwache Bevölkerungsgruppen.

Obwohl sich die Molina Healthcare Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -11,91 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +4,10 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,38 %. Im Jahr 2025 gab es für Molina Healthcare bisher ein Minus von -48,32 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,03 % geändert.

Molina Healthcare Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,10 % 1 Monat +12,38 % 3 Monate -11,91 % 1 Jahr -48,41 %

Informationen zur Molina Healthcare Aktie

Es gibt 51 Mio. Molina Healthcare Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,51 Mrd.EUR € wert.

Molina Healthcare Aktie jetzt kaufen?

Ob die Molina Healthcare Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Molina Healthcare Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.