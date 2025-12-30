Nach historischem Silber-Crash: Diesen Wert sollten Anleger jetzt kennen!

Willkommen zum wallstreetONLINE-TrendFinder – Eramet

Für die weltweiten Aktienmärkte war 2025 das dritte starke Börsenjahr in Folge. Der anhalte Hype um Künstliche Intelligenz, steigende Unternehmensgewinne und eine robuste Konjunktur- und Arbeitsmarktentwicklung haben Aktienanlegerinnen und -anlegern hohe Gewinne beschert.

Noch höhere Erträge ließen sich allerdings an den Rohstoff- und allen voran an den Edelmetallmärkten erzielen. Vor allem im Dezember kam es bei Silber, Platin und Palladium zu einem explosionsartigen Preisanstieg, der allerdings am Montag abrupt endete und für Silber zum schmerzhaftesten Verlusttag seit 5 Jahren führte. Top-to-Bottom beliefen sich die Kursverluste für am Spot-Markt gehandeltes Silber zeitweise auf fast 20 Prozent. Damit dürfte die Spekulationsblase im technisch heiß gelaufenen Edelmetall geplatzt sein.

Nickel könnte die nächste große Story werden

Doch hinter dem starken Preisanstieg sind neben der bloßen Spekulationswut der Anlegerinnen und Anleger auch strukturelle Gründe zu finden. Einerseits wächst die Nachfrage nach dem auch als Industrierohstoff verwendeten Edelmetall, gleichzeitig ist das Angebot knapp. Der lange überschaubare Preis pro Feinunze gerade im Direktvergleich mit Gold hat zu einer Vernachlässigung der Kapazitätsausweitung geführt.

Diese Entwicklung ist allerdings nicht exklusiv bei Silber anzutreffen. Auch andere, für Hochtechnologie-Anwendungen kritische Metalle stehen vor Angebotsengpässen. Hier ist es in den vergangenen Wochen und Monaten zwar ebenfalls zu Preisanstiegen gekommen, allerdings nicht so stark wie bei Silber, sodass hier noch jede Menge Luft nach oben besteht.

Ein gutes Beispiel hierfür ist Nickel, für das ausgerechnet Russland eines der weltweit wichtigsten Förderländer ist. Zwar rangiert auf der Rangliste der bedeutendsten Förderstaaten Indonesien auf Platz 1, doch Russland beheimatet mit Nornickel den größten privaten Förderer der Welt. Ähnlich wie Silber wird das Metall für die Batterieherstellung immer wichtiger. Eine Möglichkeit, das Edelmetall zu handeln, bietet der französische Konzern Eramet, der auf Platz 7 der weltweiten Rangliste liegt.

Eramet Chartsignale

Übergeordneter Abwärtstrend: Seit einem Doppel-Top bei 150 Euro handelt die Aktie in einer mehrjährigen Abwärtsbewegung. Dabei kam es wiederholt zu Verkaufssignalen.

Seit einem Doppel-Top bei 150 Euro handelt die Aktie in einer mehrjährigen Abwärtsbewegung. Dabei kam es wiederholt zu Verkaufssignalen. Abgeschlossene Bodenbildung: In den vergangenen 10 Monaten konnten die Käuferinnen und Käufer einen Boden im Bereich von 45 bis 50 Euro etablieren.

In den vergangenen 10 Monaten konnten die Käuferinnen und Käufer einen Boden im Bereich von 45 bis 50 Euro etablieren. Erholung eingeleitet: Die Aktie befindet sich in einem ersten Aufwärtstrend, der eine nachhaltige Trendwende einleiten könnten.

Die Aktie befindet sich in einem ersten Aufwärtstrend, der eine nachhaltige Trendwende einleiten könnten. Verbesserte Indikatoren: Die technischen Indikatoren RSI und MACD haben sich in den vergangenen Monaten stark verbessert. Das Unterstützt den Anstieg der Aktie.

Eramet: Kaum bekannter Nickel-Player aus Frankreich

Als Industriemetall kommt Nickel vor allem in Legierungen zur Herstellung von Spezialstahl zum Einsatz. In Batterien, vor allem auf Lithium-Ionen-Basis, sorgt die Verwendung von Nickel für eine höhere Energiedichte. Das macht das Metall für die wachsende Elektrifizierung der Weltwirtschaft unverzichtbar – gerade vor dem Hintergrund des rasant steigenden Energiebedarfs ausgelöst durch den KI-Boom und die Zunahme von Strom aus EE, der von leistungsfähigen Speichern abhängt.

Mit einem Börsenwert von 1,54 Milliarden Euro ist Eramet gegenüber anderen Bergbau-Giganten mit einer hohen Nickel-Exposure (BHP, Vale) ein kleiner Player. Mit einer Fördermenge von rund 36.000 Tonnen leistet das Unternehmen aber einen unverzichtbaren Beitrag zur weltweiten Förderung – als französisches Unternehmen insbesondere für den europäischen Markt. Die wichtigsten Projekte liegen in sicheren Förderländern wie Indonesien, Neukaledonien und Gabun. Gefördert werden neben Nickel auch Mangan, Lithium sowie Mineralsande.

Aktie auf dem Sprung? Kaufsignale liegen vor!

Die Börsengeschichte des Unternehmens ist wechselvoll. Auf dem Höhepunkt der weltweiten Finanzkrise 2007/08 erreichte die Aktie zwischenzeitlich ein Hoch von fast 700 Euro. In diese Höhen ist die Aktie in den vergangen 17 Jahren nicht einmal mehr annäherungsweise gekommen. In den vergangenen 3 Jahren handelte Eramet nach einem Doppel-Top bei 166/67 Euro in einem Abwärtstrend. Erst in diesem Jahr ist es im Bereich von bescheidenen 45 Euro zu einer Bodenbildung und einer ersten Kurserholung in den vergangenen Monaten gekommen.

Die jedoch ist technisch aussichtsreich. Mit dem Kurssprung der vergangenen Tage konnte der Abstand zur 200-Tage-Linie ausgebaut und die 50-Tage-Linie überwunden werden. Damit liegen prozyklische Kaufsignale vor. Auch der Trendstärkeindikator, der die Erholung der vergangenen Monate begleitet hat, liefert mit dem Sprung über die Nulllinie wieder ein positives Signal, welches einen neuen (kurzfristigen) Aufwärtstrend markiert. Auch der Relative-Stärke-Index hat sich zuletzt von überverkauften Zuständen erholen können und liefert jetzt wieder technischen Rückenwind.

Solange die Eramet-Aktie ihre aktuellen Unterstützungen respektiert, dürfte ein Angriff auf den Widerstand bei 60 Euro nur eine Frage der Zeit sein – insbesondere dann, wenn Nickel seinen jüngsten Höhenflug im Windschatten von Silber und Co. fortsetzt. Neben dem Jahreshoch bei etwa 67,50 Euro liegen die nächsten nennenswerten Widerstände erst im Bereich von 72,25 Euro. Hier ist also bereits mittelfristig mit höheren Notierungen zu rechnen.

Bewertung erst ab 2027 interessant

Mit Blick auf die Unternehmensbewertung zeigt sich, dass sich Anlegerinnen und Anleger noch etwas in Geduld üben müssen, denn aktuell hat Eramet aus einer Value-orienteierten Perspektive nur wenig bieten. Nach 2025 dürfte auch 2026 ein Verlustjahr werden, Expertinnen und Experten prognostizieren einen Fehlbetrag von 108 Millionen Euro.

Erst 2027 dürfte Eramet zurück in die Gewinnzone kehren. Hier sind 293,8 Millionen Euro prognostiziert, was einem äußerst günstigen KGVe von 5,3 entsprechen würde. Immerhin der operative Gewinn soll 2026 wie in den Jahren zuvor auch positiv bleiben.

Einen Pluspunkt kann die Aktie beim Verhältnis von Unternehmenswert zu EBITDA sammeln, das liegt mit 5,7 (geschätzter Wert für 2026) deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 9,2. Auch die Dividendenrendite ist mit knapp 2,8 Prozent überdurchschnittlich, wenngleich BHP als weltweit viertgrößter Nickelproduzent mit 3,6 Prozent noch etwas mehr zu bieten hätte.

Kaum Coverage durch Analystinnen und Analysten

Die wenigen Expertinnen und Experten, welche die Aktie von Eramet covern, sind geteilter Meinung über die Aussichten der Aktie. Bei gerade mal 4 Einschätzungen liegt eine Kaufempfehlung vor, der eine zum Reduzieren von Positionen gegenüber steht. Zwei weitere Studien raten zum Halten der Anteile, für die im Mittel 51,00 Euro als fairer Wert angegeben wird. Das liegt um 6,1 Prozent unter dem aktuellen Kurs.

Die Kaufempfehlung sieht ein Potenzial von 64,00 Euro, während die Verkaufsempfehlung Eramet bei 45,00 Euro fair bewertet sieht. Aus Analystensicht stehen sich Chance (+17,9 Prozent) und Risiko (-17,1 Prozent) fast gleichberechtigt gegenüber. Mit Blick auf den deutlich verbesserten Trend der Aktie sowie dem jüngsten Preisanstieg bei Nickel und dem gestiegenen Interesse an Rohstoffwerten sollten Anlegerinnen und Anleger ihren Blick aber zur Oberseite richten.

Eramet auf einen Blick

ISIN: FR0000131757

FR0000131757 Marktkapitalisierung: 1,54 Milliarden Euro

1,54 Milliarden Euro Dividendenrendite: 2,5 Prozent

2,5 Prozent KGVe 2026: -14,4

-14,4 Durchschnittliche Analystenempfehlung: Halten

Halten Fairer Wert (laut Konsens): 51,00 Euro

51,00 Euro Aufwärtspotenzial: -6,1 Prozent

Die TrendFinder-Hebel-Idee

Der Chart zeigt nach oben, Gewinn und Bilanz sind allerdings noch verbesserungsbedürftig – ebenso wie das Sentiment unter den Expertinnen und Experten. Das macht die Eramet-Aktie zu einer spekulativen Rohstoffwette, die das Momentum aber ebenso wie das Argument nach Rohstoffunabhängigkeit und einer europäischen Alternative auf seiner Seite hat.

Anlegerinnen und Anleger, die von der Story überproportional profitieren wollen, können anstatt auf die Aktie auch auf das KO-Zertifikat PJ89K4 setzen. Ausgestattet ist der Knock-Out mit einem Basispreis von 44,77 Euro und einer KO-Schwelle von 47,00 Euro. Sollte die KO-Barriere erreicht werden, verfällt PJ89K4 nicht wertlos, sondern bietet einen Auszahlungsbetrag von 0,22 Euro. Der Hebel liegt aktuell bei attraktiven 5,5. Daraus ergibt sich für einige beispielhafte Fälle folgendes Auszahlungsprofil:

Doch Vorsicht: Sollte die KO-Barriere oder sogar der Basispreis per Overnight-Gap (Kurslücke) unterschritten werden, sind auch kleinere Auszahlungsbeträge als 0,22 Euro möglich – bis hin zum Totalverlust. Daher sollte die Positionsgröße mit Bedacht und dem individuellen Risikoprofil entsprechend gewählt werden. Als Sell-Trigger könnte auch das nachhaltige Unterschreiten der Unterstützung bei 50 Euro festgelegt werden.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

