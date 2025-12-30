Börse Stuttgart steigert Handelsvolumen deutlich

STUTTGART (dpa-AFX) - Die drei Handelsplätze der Gruppe Börse Stuttgart haben 2025 kräftig vom Auf und Ab an den internationalen Finanzmärkten profitiert. Das Handelsvolumen der Börse Stuttgart, der schwedischen NGM und der schweizerischen BX Swiss legte um rund 17 Prozent auf 135 Milliarden Euro zu, wie die nach eigenen Angaben sechstgrößte europäische Börsengruppe mitteilte.

Der wichtigste Handelsplatz der Schwaben ist Stuttgart. Hier kletterte das Volumen 2025 um rund 17 Prozent auf etwa 121 Milliarden Euro. Der Umsatz im Bereich Aktien verzeichnet ein Plus um 25 Prozent auf rund 24 Milliarden Euro. Dies wurde auch getrieben durch neue Index-Höchststände, beispielsweise beim Dax .