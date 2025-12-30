N26-Mitbegründer zieht sich aus operativem Geschäft zurück
- Tayenthal tritt als Co-CEO vorzeitig zurück.
- Bafin kritisiert N26 wegen Geldwäsche und Kontrollen.
- Mike Dargan wird neuer Vorstandschef von N26.
BERLIN (dpa-AFX) - Der Mitbegründer der Digitalbank N26, Maximilian Tayenthal, zieht sich schneller aus dem operativen Geschäft zurück als erwartet. Der Österreicher kündigte an, seine Rolle als Co-CEO bereits zum 31. Dezember 2025 niederzulegen und nicht - wie ursprünglich geplant - im April 2026. Übergangsweise wird Finanzvorstand Arnd Schwierholz den Posten übernehmen. Zuerst hatte das "Handelsblatt" über den vorzeitigen Führungswechsel berichtet.
Der zweite Mitbegründer von N26, Valentin Stalf, war bereits im September zurückgetreten. Wegen wiederholter Probleme mit der Finanzaufsicht hatten viele Investoren auf eine Ablösung der beiden Gründer und auf neue Manager an der Spitze der Bank gedrängt.
Mängelliste der Bafin
So hatte die deutsche Bankenaufsicht Bafin N26 wiederholt für verspätete Geldwäscheverdachtsmeldungen und Defizite in ihren Kontrollsystemen kritisiert, was 2024 zu einer Geldbuße von 9,2 Millionen Euro führte. Die Finanzaufsicht beschränkte das Neukundenwachstum monatelang auf maximal 50.000 Anmeldungen pro Monat und setzte zeitweise einen Sonderbeauftragten ein, um die internen Prozesse zu überwachen.
Im Dezember hatte die Bafin zusätzliche Eigenmittelanforderungen sowie Geschäftsbeschränkungen für das Berliner Institut erlassen. "Die Bank darf in den Niederlanden kein Neugeschäft mehr mit Hypothekenkrediten betreiben", hieß es. Zudem schickt die Bafin erneut einen Sonderbeauftragten zu N26.
Britischer Top-Manager soll aufräumen
Eine Schlüsselfigur bei der Neuaufstellung der Führungsspitze von N26 ist der britische Bankmanager Mike Dargan, bislang Technologievorstand der Schweizer Großbank UBS . Er soll bei der Berliner Neobank alleiniger Vorstandschef werden, ist aber noch einige Monate lang vertraglich an die UBS gebunden. Mit Dargans Verpflichtung hat der neue N26-Aufsichtsrat unter dem neuen Chef Andreas Dombret die unklare Führungssituation an der Spitze von N26 innerhalb kurzer Zeit beendet./chd/DP/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur UBS Group Aktie
Die UBS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,58 % und einem Kurs von 39,76 auf Lang & Schwarz (30. Dezember 2025, 11:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der UBS Group Aktie um -0,19 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +18,59 %.
Die Marktkapitalisierung von UBS Group bezifferte sich zuletzt auf 132,88 Mrd..
UBS Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3678. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5700 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,63CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 41,00CHF was eine Bandbreite von -24,56 %/+3,11 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu UBS Group - A12DFH - CH0244767585
Das denkt die wallstreetONLINE Community über UBS Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Die rote 100 aber auch die gelbe 200er sind noch als Widerstände da.
Bild: 23460_20250629092721_UBS BANK
Good Luck
Chartier
Die Aktie könnte nun einen weiteren Anstieg starten.
Bild: 23460_20250302200943_111 UBS
Die Erstveröffentlichung dieser Vorstellung und weitere spannende Charts findest du hier:
Thread: Trader Stories by Chartier